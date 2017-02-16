16 февраля: Навозный ждун и спящий школьник

Привет! Проснуться получилось?

Мы знаем, что поспособствует сегодняшнему пробуждению. Просто послушайте, как "рычит" снежный барс.

Очень похоже на пьяного соседа, который в три часа ночи орет под окном что-то невразумительное.

Кстати, ранее считалось, что барсы из-за особенностей строения гортани не умеют издавать ни вой, ни рычание, ни мяуканье. Но вот это видео, снятое "ловушкой" в Бурятии, изменило мнение биологов.

А теперь, когда вы проснулись, ловите лайфхак от казанского школьника. На днях в столицу Татарстана посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. На кадрах видеосъемки видно, что, когда высокий гость вместе с президентом Республики Рустамом Миннихановым проходили по какому-то двору, школьник, находящийся совсем близко к делегации, лежит на снегу без движения.

"Притворился спящим", - пишут СМИ.

Это универсальное средство. Спящих пожалеют и будить не станут. А значит, не станут приставать со всякими расспросами-заданиями и оставят в покое. А нам только этого и надо! =Р

Время мимимишности. Шотландец Алистер Форрест снял в заливе Ферт-Оф-Форт тюленя, который решил покататься на байдарках. Автостопом, то есть даром!

Интересности в фото.

Начнем с дурно пахнущего известия. Помните мужика из Якутии, который ежегодно лепит из навоза огромные символы наступающего года по Восточному календарю? Новостной портал Life обратился к умельцу с просьбой слепить из его любимого материала скульптуру "Ждуна" - нашумевшего мема, который "родился" из голландского арт-объекта. Якутский, простите, г*вноскульптор про этот мем слыхом не слыхивал, но неожиданному заказу обрадовался. А вот как прокомментировали акцию в Life: "Мы преследовали две цели. С одной стороны — поддержать талантливого скульптора, который живет не в очень хороших условиях и нуждается в деньгах. С другой стороны — нам хотелось показать все стадии существования интернет-мемов. Ждун — мем, которого уже слишком много, от него тошнит. Это мы и стремились продемонстрировать", - заявил Никита Могутин, заместитель главного редактора Life. Слово "г*вномем" обретает новый смысл...

Вот оригинал "Ждуна":

А вот что получается у якутского умельца:

В Китае любят заботиться о комфорте. Как вам вот такие пуховички для фотографов? Кэнону-никону будет тепло и уютно, как и рукам фотграфов!

Помните "сексуального преступника" Джереми Микса, ставшего известным в 2014-м? Тогда все домохозяйки мира стонали, увидев его фото в полицейском участке, и пророчили ему судьбу модели. Так вот, они были правы: на днях Микс дебютировал на Неделе моды в Нью-Йорке. Наконец-то парень нашел себя!

То самое фото из полиции, которое взбудоражило воображение дам:

А вот Джереми на подиуме. Как будто всю жизнь там и ходил:

Музыкальная пауза! Конечно же, новое творение "Ленинграда" - клип на песню "Кольщик". Шедевр, снятый режиссером Ильей Найшуллером.

В галерее посмотрим на творчество художницы Virginia Montesinos. В качестве холста она использует чайные пакетики. Что ж, почему бы и нет. У нас вон вообще из навоза лепят...