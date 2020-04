1 апреля: Морской лев побывал на экскурсии и новые способы развлечься в самоизоляции

Привет котятки. Помните: сахар в сахарнице сегодня лучше попробовать, прежде чем сыпать в кофе. И спина у вас не белая! =Р

Погода сегодня ну уж очень неоднозначная: снег, солнце, утром минусовая температура, днем +2, а ночью вообще ноль. Короче, сидите дома.

Костромской ювелирный бренд продаёт серебряные кулоны «коронавирус» – они исполнены в виде шипастого микроба. Цена одного кулона – 1 000 рублей.

– Можно относиться к нему скептически, можно паниковать, можно принимать превентивные меры, но факт остаётся фактом, коронавирус точно войдёт в историю! Для тех, кто силён духом, для тех, кто вносит ежедневный вклад в борьбу с этим маленьким вредителем или уже победил его и хочет оставить в памяти это событие мирового масштаба – наш вирус с короной, - прокомментировал бренд свой лот на страничке в Instagram.

Вирус изготовлен «из чистого серебра, который убивает все микробы (и вампиров в придачу)», шутят ювелиры. Посмотрите, как искусно сделано украшение. А вы бы хотели иметь у себя такой кулон? Делитесь мнением в комментариях.

Дикие горные козлы оккупировали опустевшие из-за карантина улицы города Лландидно в Уэльсе.

По словам местных жителей, козлы и раньше приходили в город, но надолго не задерживались. Теперь, чувствуя безнаказанность, они едят живые изгороди и залезают на крыши домов.

Мы представляли постапокалипсис как-то иначе.

Кровавый, и эстетически прекрасный клип The Weeknd на песню In Your Eyes с нового альбома After Hours. Зацените! А если вам понравилась эта песня, то скорее бегите слушать весь новый альбом музыканта.

Сегодняшний завтрак не просто от шефа, а от нашего шефа-редактора портала Myslo Юли Королевой. Она показала, чем завтракает ее семья. Юля рассказала, что сегодняшний прием пищи пришлось «соображать на троих», потому что ее старшая любит поспать подольше.

И так, сегодня у нашего шеф редактора на тарелках и в кружках следующее: черный кофе, чай с лимоном, чай с молоком, бутерки с сыром и сосисоны. Красота!

Сегодня в галерее показываем, как развлекать себя в изоляции. Вам понадобится фото знаменитости, подручные средства, что есть в доме и.. вуаля! Неповторимый образ готов. Именно так любит развлекаться знаменитый американский блогер Эммануил Феррари.

Мойте руки, сидите дома и не поддавайтесь на разводки – сегодня же день смеха.