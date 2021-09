3 сентября: статую Свободы превратили в живого человека и настоящее уничтожение кольца всевластия

Доброе утро! Надеемся, вы уже перевернули свой календарь. А еще надеемся провели продуктивную неделю и не забывали читать только хорошие новости. У нас для вас как раз есть парочка. Наслаждайтесь!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле дождь и до +14 градусов. В субботу и воскресенье воздух не прогреется больше чем до +11 градусов и также ожидаются небольшие дожди.

Команда Corridor Crew часто прибегает к технологическим уловкам на примере фильмов, сериалов, компьютерных игр и всего остального, а затем в своих роликах рассказывает об этом. В новом видео художники решили устроить соревнование: они разделились на команды и занялись «очеловечиванием» ряда популярных медиаперсонажей.

После этого участникам из других команд нужно было угадать, кто является прототипом нового изображения. Весь процесс разработки Corridor Crew показали на ютьюбе. Новые версии известных героев были сгенерированы нейросетью, которая сопоставляла отрисовку с существующими в реальности чертами лица человека.

Именно благодаря такому эксперименту теперь можно посмотреть, как бы выглядел Танос из серии фильмов «Мстители», будь он человеком. Оказалось, что в реальном мире великий злодей скорее напоминал бы отца вашего друга или соседа по лестничной клетке. Еще один антагонист Дейви Джонс из «Пиратов Карибского моря» также получил «живую» версию. Его искусственный интеллект изобразил в виде обычного мужчины в очках и с длинными волосами.

Искусственный интеллект может превращать в людей совершенно разных героев. Самыми необычными стали эксперименты с главным борцом за чистоту в доме — Мистером Пропером. Однако главное лицо американской компании чем-то напоминает веселого индуса из фильмов с танцами и песнями. Еще одной неожиданностью стала очеловеченная версия нью-йоркской статуи Свободы. Ее искусственный интеллект посчитал мужчиной с неестественно большим носом и длинными светлыми волосами.

Если говорить о лайв-перформансах, то одним из самых достойных проектов этого лета можно считать Welcome Sessions, в рамках которого известные музыканты выступают на концертных площадках, где они когда-то впервые вышли на сцену. В проекте уже приняли участие Джек Гэррет, ирландская группа Fontaines D.C. и шведский инди-поп-исполнитель Хосе Гонсалес. Сегодня слушаем Welcome Sessions (by Jim Beam).

Девять реконструкторов из Италии переоделись в героев романа Джона Толкина «Властелин колец» и решили пройти путь хоббита Фродо Бэггинса и утопить кольцо всевластия в вулкане Везувий. Об этом сообщает итальянская газета Il Mattino.

27 августа банковский работник, эсэмэмщик, студент и другие члены экспедиции распределили роли четырех хоббитов, волшебника, эльфа, гнома и двух простых людей, покинули город Кьети и пешком отправились к вулкану. Они должны пройти 250 километров и 2 сентября уже дойти к вулкану. Во главе группы — 37-летний пекарь-кондитер Николас Джентиле.

«Мы выбрали Везувий потому, что в прошлом он был разрушительным, как гора Фаито, и потому, что он всё еще страшен, поскольку находится очень близко к людям», — рассказал изданию Джентиле.

Цель экспедиции — собрать средства на создание деревни хоббитов, которая станет местом отдыха для поклонников фэнтези. Сейчас такая деревня есть только в Новой Зеландии, где проходили съемки фильма по «Властелину колец». «Мечта о создании места, в котором можно было бы жить деревенской жизнью, как мы жили раньше, кажется безумной, но у нее уже есть много поклонников со всего мира», — добавил Джентиле. В конце экспедиции реконструкторы планируют провести тематическую вечеринку в пабе The Sign 2.0, расположенном в коммуне в Помильяно д’Арко.

Для каждого хозяина его питомец самый забавный, смешной и уникальный. Поэтому люди считают своим долгом похвастаться своим любимцем перед всеми на свете, для чего им, конечно же, нужны классные фотографии своих мохнатых друзей. Но ведь все мы знаем, как непоседливы бывают домашние животные и как непросто заполучить хороший кадр с этими четырехлапыми товарищами. А вот авторы снимков из нашей сегодняшней подборки сорвали в этом деле настоящий джекпот, ведь они сумели поймать в объективы своих камер очень крутые моменты со своими хвостатыми озорниками.

Хорошего дня и четкого настроения!