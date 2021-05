14 мая: розыгрыш билета в космос и звездный прохожий, который помог с переездом

Доброе утро! С пятницей вас всех. Незаметно пролетела короткая рабочая неделя, а это значит, что пора планировать выходные. Делитесь в комментариях, как вы проведете этот уик-энд. А еще не забывайте читать хорошие новости. Приступим!

О погоде на выходных. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, до +22 градусов. В субботу обещают небольшой дождь и понижение температуры до +21. А в воскресение снова распогодится, воздух прогреется до +23 градусов.

Компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, разыграет один билет в космос на онлайн-аукционе. На сайте Blue Origin уже можно подать заявку на участие в торгах.

Аукцион пройдет в несколько этапов. Так, до 19 мая компания продолжит принимать заявки на любую сумму за билет в космос, размер ставок будет засекречен.

Во втором туре, с 19 мая, Blue Origin начнет торги и раскроет суммы ставок, чтобы участники могли повышать их ради победы. На третьем этапе, 12 июня, компания миллиардера проведет онлайн-аукцион и подведет его итоги.

Пилотируемый запуск ракеты New Shepard с туристами на борту запланирован на 20 июля. Как сообщает Би-Би-Си, пассажирами, вероятнее всего, станут работники Blue Origin, еще одно место достанется победителю аукциона.

Ракета поднимется на высоту 100 километров над Землей. Пассажиры будут находиться в невесомости около трех минут и увидят темноту космоса и кривизну Земли.

В будущем Blue Origin планирует брать примерно от $200 тысяч за один билет на New Shepard. При этом в компании не исключают, что со временем цены снизятся.

Twenty One Pilots выпустили трек Shy Away к грядущему шестому альбому Scaled and Icy. И это уже не те Twenty One Pilots, к которым мы привыкли: здесь присущий рок-группе угрюмый характер отклоняется в сторону оптимистичного электропопа. Если весь альбом будет таким же легким, можно сказать, что ребята успешно переросли музыкальный пубертат.

Журналистка издания The Wall Street Journal Алекс Джанин поделилась в своем твиттере историей о том, как актер Вуди Харрельсон случайно помог ей с переездом.

«Вуди Харрельсон сегодня помог нам съехать с нашей квартиры. Люблю тебя, Нью-Йорк», — так Джанин подписала фото с Харрельсоном, помогающим переносить горшки с растениями. По словам журналистки, актер посоветовал почаще поливать их.

«Я несла велосипед в грузовик, и в это время он вышел из ближайшего магазина и спросил, знаю ли я, где находится ближайшая станция по аренде велосипедов. Мы немного поболтали, и он предложил нам свою помощь! Мы отказались, но он настоял, он такой добрый», — позже рассказала Джанин.

Пользователи соцсетей пришли в восторг от этой истории, но некоторые усомнились в ее правдивости, обратив внимание на рост актера — по сравнению с девушкой он выглядел совсем невысоким. Оказалось, Алекс действительно почти такого же роста, как Вуди. Журналистка ответила в комментариях, что ее рост — 176 сантиметров, рост Харрельсона — 177 сантиметров.

Пользователи твиттера в комментариях также вспомнили о случаях, которые указывают на, что Харрельсон запросто общается с самыми разными людьми.

«Он такой хороший парень. Однажды вечером в Майами, много лет назад, мы тусовались с ним, во время работы на кинофестивале», — пишет @shollins77.

«Вуди Харрельсон — феноменальный человек. Когда он снимался в Атланте, он просто приходил в спортзал без охраны и тренировался со всеми. В отличие от многих менее известных или популярных актеров», — отметил @awthentix.

Вуди Харрельсон — звезда фильмов «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Старикам тут не место», «Иллюзия обмана», «Прирожденные убийцы». Актер также играет злодея в грядущем сиквеле «Венома».

Бывают ситуации, когда происходит нечто, к чему вопросов очень много. А ответов нет. Смотришь и испытываешь весьма странные чувства. И сегодня мы решили, что как раз именно такие снимки вам и нужно увидеть. Возможно, они вызовут у вас некоторое замешательство и когнитивный диссонанс, но так и должно быть.

Хорошего дня и небанального настроения!