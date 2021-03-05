5 марта: билет на самолет в неизвестном направлении и год пандемии в мемах
Доброе утро! А вот и пятница. И впереди нас ждет аж целых четыре выходных. Уже придумали, как проведете 8 Марта? Делитесь в комментариях, а потом не забудьте прочитать хорошие новости. Поехали!
Все еще не весна. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до -2 градусов. А на выходных местами пройдет небольшой снег и до -5 градусов.
Австралийская авиакомпания Qantas запустила «загадочные рейсы» с неизвестным пунктом назначения, о котором пассажиры узнают только при посадке. Об этом сообщает CNN.
Однодневные туры поступают в продажу 4 марта. Вылеты будут осуществляться из Брисбена, Сиднея и Мельбурна 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно. Каждый из полетов продлится около двух часов, путешествие рассчитано на один день.
При этом у пассажиров во время рейса будет возможность угадать, куда они направляются, поскольку траектория полета будет отображаться на экранах в спинках кресел. Авиакомпания также дала несколько подсказок заранее: рейсы из Брисбена подойдут любителям «деревенского гостеприимства», изысканных блюд и вина; самолеты из Сиднея направятся в тропики, туристы смогут пообедать на пляже; рейсы из Мельбурна подойдут любителям отдыха на природе и фермерских рынков.
Билеты экономкласса будут стоить 737 австралийских долларов (42,5 тысячи рублей). Билеты бизнес-класса обойдутся в 1570 австралийских долларов (90,6 тысячи рублей).
Qantas хочет, чтобы «загадочные рейсы» дали работу сотрудникам и поддержали местных туроператоров. В Австралии до середины июня действует запрет на поездки за границу. Желающим выехать за рубеж нужно получить разрешение МВД.
Новичок индустрии рэпер $NOT, известный своей любовью к капюшонам, снял клип на трек Sangria, который вышел еще в прошлом году. Дензел Карри в этом видео помогает артисту поддержать албанский purple-шик. Говорят, что рэперы вдохновлялись эстетикой «Розовой пантеры», нам же нравится здесь все: от выбора локаций до странных фильтров, которые использовал режиссер Омар Джонс. Сегодня слушаем $NOT — Sangria feat. Denzel Curry.
В марте 2020 года мир столкнулся с коронавирусом, тогда же многие впервые узнали, что такое пандемия. Но в начале первого весеннего месяца еще ничего не предвещало целого года жестких ограничений и локдаунов. Пользователи соцсетей в честь «годовщины» пандемии делают мемы и рефлексируют над тем, как их изменила пандемия.
1 марта 2020 года и 1 марта 2021 года:
March 1st 2020 vs March 1st 2021 pic.twitter.com/HmrrTqNNUq— Nerd Girl Says (@Rachael_Conrad) March 1, 2021
March 1st 2020 vs. March 1st 2021 pic.twitter.com/bvYKcltx9B— Avery Δ (@AveryDelta2) March 1, 2021
March 2020 vs March 2021 pic.twitter.com/nXP6PUZkB3— johndavision (@SlagsBurner) March 2, 2021
March 2020 vs March 2021 pic.twitter.com/Zke3sQ9zXh— Adam Hlavac (@adamhlavac) March 1, 2021
March 2020 March 2021 pic.twitter.com/Q2Ab5rfk7D— Stein (@steinekin) March 2, 2021
March 1st 2020 vs March 1st 2021 pic.twitter.com/CPzalHWuRm— Meghan Hug (@meghanhug) March 1, 2021
Несмотря на то, что человек вроде как считается самым разумным существом на планете Земля, до звания самого внушительного ему ох как далеко. Что уж там говорить, в масштабах окружающего мира наш вид — настоящие крохи. И среди других млекопитающих, и среди природных объектов, и даже среди собственных изобретений.
Хорошего дня и гигантского настроения!