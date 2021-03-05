5 марта: билет на самолет в неизвестном направлении и год пандемии в мемах

Доброе утро! А вот и пятница. И впереди нас ждет аж целых четыре выходных. Уже придумали, как проведете 8 Марта? Делитесь в комментариях, а потом не забудьте прочитать хорошие новости. Поехали!

Все еще не весна. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до -2 градусов. А на выходных местами пройдет небольшой снег и до -5 градусов.

Австралийская авиакомпания Qantas запустила «загадочные рейсы» с неизвестным пунктом назначения, о котором пассажиры узнают только при посадке. Об этом сообщает CNN.

Однодневные туры поступают в продажу 4 марта. Вылеты будут осуществляться из Брисбена, Сиднея и Мельбурна 27 марта, 18 апреля и 1 мая соответственно. Каждый из полетов продлится около двух часов, путешествие рассчитано на один день.

При этом у пассажиров во время рейса будет возможность угадать, куда они направляются, поскольку траектория полета будет отображаться на экранах в спинках кресел. Авиакомпания также дала несколько подсказок заранее: рейсы из Брисбена подойдут любителям «деревенского гостеприимства», изысканных блюд и вина; самолеты из Сиднея направятся в тропики, туристы смогут пообедать на пляже; рейсы из Мельбурна подойдут любителям отдыха на природе и фермерских рынков.

Билеты экономкласса будут стоить 737 австралийских долларов (42,5 тысячи рублей). Билеты бизнес-класса обойдутся в 1570 австралийских долларов (90,6 тысячи рублей).

Qantas хочет, чтобы «загадочные рейсы» дали работу сотрудникам и поддержали местных туроператоров. В Австралии до середины июня действует запрет на поездки за границу. Желающим выехать за рубеж нужно получить разрешение МВД.

Новичок индустрии рэпер $NOT, известный своей любовью к капюшонам, снял клип на трек Sangria, который вышел еще в прошлом году. Дензел Карри в этом видео помогает артисту поддержать албанский purple-шик. Говорят, что рэперы вдохновлялись эстетикой «Розовой пантеры», нам же нравится здесь все: от выбора локаций до странных фильтров, которые использовал режиссер Омар Джонс. Сегодня слушаем $NOT — Sangria feat. Denzel Curry.

В марте 2020 года мир столкнулся с коронавирусом, тогда же многие впервые узнали, что такое пандемия. Но в начале первого весеннего месяца еще ничего не предвещало целого года жестких ограничений и локдаунов. Пользователи соцсетей в честь «годовщины» пандемии делают мемы и рефлексируют над тем, как их изменила пандемия.

1 марта 2020 года и 1 марта 2021 года:

Несмотря на то, что человек вроде как считается самым разумным существом на планете Земля, до звания самого внушительного ему ох как далеко. Что уж там говорить, в масштабах окружающего мира наш вид — настоящие крохи. И среди других млекопитающих, и среди природных объектов, и даже среди собственных изобретений.

Хорошего дня и гигантского настроения!