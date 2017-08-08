8 августа: Добрые новости из Канады и не очень добрые - из Японии

Всем привет! Сегодняшнее утро встретило дождем. Нет ничего хуже во вторник, когда и так сложно заставить себя встать рано...

Что ж, будем работать над настроением и бодростью!

Начнем с милоты. Тут два котика устроили жесткую разборку и "дележку территории". Осторожно, в видео есть сцены насилия милоты! Беременным и слабонервным лучше не смотреть рекомендуется к просмотру!)

И щедрая порция добрых новостей из Канады.

Номер раз.

Мама купила сыну мотоцикл, чтобы он научился кататься, но неизвестные подростки его угнали. Мама написала в фейсбуке пост о случившемся:

"Какие-то неудачники украли мотоцикл ?72 Yamaha 80 моего сына из нашего двора. Мы подумали, это произошло рано утром. На мотоцикле был сломан замок. Мы купили его, чтобы научить ребёнка кататься. Он старый, но прекрасно подходит для детей. Пожалуйста, обратите внимание на него. Спасибо".

Пост стал вирусным, разлетелся по соцсети, и на следующее утро воры вернули мотоцикл на место с полным бензобаком и запиской с извинениями, в которой попросили их простить:

"Конечно, это не лучшее оправдание, но мы с друзьями подумали, что мотоцикл принадлежал подростку, который уже его перерос. Когда мы прочитали ваш пост, мы сразу же решили вернуть его. Мы понимаем, что не нам раздавать советы, но мы понимаем, как сильно ваш сын переживал из-за утраты. Мы наполнили бак бензином и залили масло. Ещё раз, нам очень жаль, и мы надеемся, что вы сможете нас простить".

Авторы подписались как «раскаивающиеся подростки, которые получили свой урок». В письме они также посоветовали всегда забирать ключи от мотоцикла домой. Мать мальчика, у которого украли моцик, простила воров и понадеялась, что «это станет им уроком».

Номер два.

18-летний парень попытался украсть из магазина одежду. Когда его задержали копы, то выяснилось, что эта одежда — рубашка, галстук и носки — нужна была парню для собеседования, а на покупку у него просто не было денег. В итоге полицейский просто купил ему эту одежду, сказав, что так будет правильно.

"Этот молодой человек столкнулся с трудностями в жизни и пытался исправить это. Он хотел обеспечить свою семью и устроиться работать", - Ниран Джеянесан, офицер полиции Торонто.

Коллеги офицера поддержали его решение и сказали, что он принял правильное решение, не наказав преступника за ошибку. «Арестовывать его было бы не самым верным решением. Мы должны быть положительным примером в обществе».

Правда, жить после таких новостей хочется? Не то, чтобы раньше не хотелось... Но вы понимаете, о чем мы, да?

Другие новости.

Американский блогер Такер Готт, который записывает ролики о парамоторах (парапланы с силовой установкой на спине), слетал в Макдональдс (16 км), сделал там заказ и улетел обратно, жуя бургер.

В Парагвае есть футбольный клуб "Ресистенсия", который миру известен благодаря необычному дереву на своем стадионе - растет прямо посреди трибуны. Так вот, это самое дерево признали фанатом клуба! Подарили ему паспорт болельщика и клубную форму.

И представляем вам транспортное средство для ленивых, кому даже ногой от земли оттолкнуться - и то тяжело: самокат на собачьей тяге, Dog Powered Scooter. Впрягаете вашего пса (или нескольких, если нужно прибыть куда-то побыстрее) в специальную упряжь, и едете, не прилагая никаких усилий. «Упряжь» представляет собой нечто вроде металлической оглобли с ремнями. Запряжённая собака чувствует себя комфортно, не забегает вперёд и не отстаёт, может при необходимости отдохнуть. Это почти как санная собачья упряжка на севере. Есть несколько версий Dog Powered Scooter: Serious (для сильных быстрых собак или для нескольких собак, с дисковыми тормозами и возможностью транспортировать человека массой до 136 кг) и Recreational (для одно или двух среднеразмерных собак и ездока массой до 113 кг). Купить можно здесь.

Музыкальная пауза!

Marvel выпустила официальный клип на песню Guardians' Inferno в стиле 80-х с участием всего актерского состава "Стражей Галактики". По сюжету видео, они в составе группы The Sneepers исполняют главную песню из второй части фильма. В клипе можно увидеть Дэвида Хассельхоффа, с которым связана целая сюжетная линия во второй части фильма, Зои Салдану (Гамора), Дэйва Батисту (Дракс), Шона Ганна, Пом Клементьефф (Мантис), Карен Гиллан (Небула) и Майкла Рукера (Йонду). В клипе появляется и сам режиссёр дилогии «Стражи Галактики» Джеймс Ганн, исполнявший роль барабанщика The Sneepers. Как и во всех фильмах по комиксам Marvel, в какой-то момент в клипе появляется Стэн Ли.

И немного жути для того, чтобы вас взбодрить.

Японцы создали робота-"волка" для отпугивания диких животных. Аппарат имеет плотный мех и искусственные клыки, а его размеры приблизительно схожи с взрослым волком: 65 сантиметров в длину и 50 сантиметров в высоту. Устройство умеет выть по-волчьи и светить в темноте красными глазами. По задумке создателей, сигналы должны срабатывать, когда встроенные в «волка» инфракрасные датчики фиксируют поблизости какое-либо движение.

Надо сказать, такая хрень не только диких животных напугает, но и людей (не диких, обычных):

Кто тоже укакался бы при встрече с таким пугалом, ставьте лайк блогу. Уверены, нас много.

По словам создателей устройства, первый опытного экземпляр пугала прошёл успешное тестирование в июле. Рыночная стоимость робопугала составит около 200 тысяч йен (около 108 тысяч рублей).

В галерее продолжим тему жути) Взгляните на работы визажиста Мими Чой - великолепные оптические иллюзии! Кстати, ранее Мими работала учительницей в школе, но оставила преподавание ради карьеры визажиста.