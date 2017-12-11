11 декабря: Похмельные завтраки и дроны для трудоголиков

Всем привет! Выходные пролетели незаметно (впрочем, как и обычно). Снова понедельник, снова пора на работу!

Погода на рабочую неделю нас особо ничем не порадует. Щедрый слой грязи на улицах никуда не исчезнет, увы:

Будем искать настроение и вдохновение в другом!

Начнем с красивейшего рекорда.

Организаторы экономического форума Fortune Global Forum 2017 в Гуанчжоу устроили световое шоу из 1180 дронов, установив новый мировой рекорд. В общей сложности дроны весили около тонны:

А теперь немного об итогах-2017.

На прошлой неделе YouTube представил ежегодный ролик с главными моментами и трендами уходящего года — YouTube Rewind 2017. В клип попали вирусные видео, треки, набравшие наибольшее количество просмотров, а также главные мемы 2017 года. А еще в ролике появилась пенсионерка из Хакасии Татьяна Субботина, снимающая завораживающие видео с помощью хромакея. Помните, мы с вами ее обсуждали?))

Новости!

Очень важно для понедельника: в Японии придумали дрона, который будет выгонять засидевшихся на работе с помощью песен. Он будет летать в определённое время по маршруту, заданному специальным сотрудником, и подлетать к тем, кто задержался после окончания рабочего дня. Аппарат исполнит для задержавшегося работника японскую версию песни Auld Lang Syne. Её часто включают в местных заведениях, чтобы оповестить клиентов, что заведение скоро закроется. Дронов можно будет приобрести в качестве сервиса с ежемесячной оплатой. Он станет доступен в апреле 2018 года.

Еще немного Японии. В офисе японского издания The Japan News нарядили необычную елку: ее целиком завесили плюшевыми Пикачу!!! Смотрится очень мило, между прочим. А вы уже нарядили елочку?

Британский Uber Eats накануне Рождества запустил программу «похмельных завтраков». С 8 по 22 декабря служба доставки будет развозить набор, который описывают как «идеально сбалансированный приём пищи для утра после [вечеринки]». В завтрак стоимостью около 9,5 фунтов (около 750 рублей) входят яичница с беконом, грибами, бобами, авокадо и шпинатом, а также каша с мёдом и бананами и апельсиновый сок. Каждая составляющая набора имеет не только гастрономическое, но и научное обоснование. Запоминайте:

Грибы и бобы помогают организму справляться с дефицитом витамина B;

Яйца и авокадо восстанавливают печень и выводят алкотоксины;

Бекон восстанавливает уровень аминокислот и поддерживает функционирование мозга;

Шпинат избавляет от чувства разбитости и усталости;

Банан восстанавливает минеральный баланс организма;

Каша с мёдом способствует выработке «гормона счастья» — серотонина.

Музыкальная пауза!

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2017 года. Первое место занял американский рэпер Шон Комбс, выступающий под псевдонимом Дидди. За отчетный период ему удалось заработать 130 миллионов долларов. Эта сумма складывается из доходов рэпера от концертного тура Bad Boy Family Reunion Tour, рекламного контракта с водкой Ciroc и продажи трети акций его коллекции одежды Sean John.

Второе место в списке заняла певица Бейонсе. Мировой концертный тур Formation World Tour в поддержку альбома Lemonade позволил заработать ей 105 миллионов долларов.

Замыкает тройку лидеров канадский рэпер Дрейк, заработавший 94 миллиона долларов. Его основные статьи доходов — турне Boy Meets World Tour и отчисления от стриминговых сервисов.

В десятке также оказались певец The Weeknd (92 миллиона долларов), группы Coldplay (88 миллионов долларов) и Guns'N'Roses (84 миллиона долларов), Джастин Бибер (83,5 миллиона долларов), Брюс Спрингстин (75 миллионов долларов), Адель (69 миллионов долларов) и Metallica (66,5 миллиона долларов).

Немного красоты.

Бразильский Elle вышел с пятью разными обложками по мотивам известных картин. Таким образом издание поддержало бразильскую сферу искусства, которая в последнее время поставлена под удар.

Для проекта были выбраны такие картины, как «Поцелуй» Климта, «Крик» Мунка, «Рождение Венеры» Боттичелли, «Мона Лиза» да Винчи и «Joiners» Хокни. Героев живописных шедевров изобразили актёры Лазаро Рамос, Таис Араужо, Соня Брага и Хосе Мартинез Корреа, композитор Каэтоно Велозу и модель Леа Т:

А в галерее - лучшие фото 2017 года по версии National Geographic. Всего их 57, мы выбрали несколько: