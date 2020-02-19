19 февраля: отражающие чашки и Космос в разрезе

Доброе утро! Наконец-то среда - всего два дня до выходных и целых два рабочих дня чтобы все успеть. Кстати сегодня мир отмечает День рождения Photoshop, так что делитесь друг с другом милыми фотожабами.

Сегодня наконец-то прекратился дождь.

Если уж выбирать подарок на праздник, то только такой. Не чашки, а произведение искусства.

НАСА опубликовали красивейший снимок, на котором видно где заканчивается атмосфера и начинается открытый Космос.

Если у вас плохое настроение – погладьте кота в течение 15-20 минут и все пройдет. К такому выводу пришли американские ученые, после научных экспериментов с четырьмя группами добровольцев. В ходе исследования выяснилось, что у испытуемых, которые были в контакте с кошками уровень кортизола иными гормона стресса значительно снизился.

Для терапии подойдет любой представитель кошачьего мира. Так что вместо корпоративного психолога покормите соседских кошек, и мир лучше сделаете и настроение себе поднимете.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Алексея Воробьева.

В галерее сегодня немного концептуальных фото из профиля @meta_modernism.