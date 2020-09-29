29 сентября: котики в борьбе со стрессом и крыска, которая получила королевскую награду

Доброе утро, любимый город! Начинаем новый прекрасный день с парочки хороших новостей. Поехали!

О погоде. Сегодня синоптики говорят, что в Туле будет пасмурная погода, а столбики термометров не превысят отметки в +17 градусов.

Специалисты британского Университета Лидса вместе с организацией Tourism Western Australia выяснили, что просмотр видео с милыми животными может быть полезен для психологического здоровья. Об этом сообщает Daily Mail.

Девятнадцати участникам исследования в течение получаса показывали видео с квокками, которых называют самыми счастливыми животными в мире. Большинство участников эксперимента — это студенты, которым через полтора часа предстояло сдать экзамен, а другие — сотрудники университета, заявившие о стрессе из-за работы.

У участников исследования измерили пульс и артериальное давление, а для оценки психологического состояния задействовали методику замера тревожности. По итогам эксперимента среднее артериальное давление и пульс у этих людей снизились до уровня, который считается здоровым и характерен для спокойного состояния.

Исследуемые в среднем стали спокойнее на 35%, а у некоторых этот показатель составил 50%. При этом один из участников эксперимента расслабился настолько, что почти уснул. Ученые считают, что наблюдение за милыми животными в реальной жизни может принести здоровью человека еще большую пользу.

Пару лет назад комик-ютьюбер Джордж Миллер из Японии, автор знаменитого мема «Harlem Shake», решил забросить трешовый юмор и стать серьезным R&B-музыкантом. Это вторая его пластинка, и результат все еще не разочаровывает. Сегодня слушаем Joji - Your Man.

В Великобритании гамбийская сумчатая крыса по кличке Магава получила высшую награду королевства для животных за обнаружение неразорвавшихся наземных мин в Камбодже, сообщает благотворительная ветеринарная организация PDSA, присуждающая награды.

Магава удостоился медали PDSA Gold Medal, которая считается аналогом креста Георга — высшей гражданской награды Великобритании. Таким образом крысе выразили благодарность «за верность спасительному долгу по обнаружению и обезвреживанию смертоносных наземных мин в Камбодже».

Магаву обучали искать мины в Танзании с раннего возраста. На сайте организации говорится, что животное намного крупнее обычной домашней крысы, но при этом достаточно легкое, чтобы не приводить мины в действие.

За свою пятилетнюю карьеру Магава помог очистить от взрывных устройств более 141 тысячи квадратных метров, нашел 39 наземных мин и 28 неразорвавшихся боеприпасов. Эта крыса находит мины намного быстрее, чем человек. Например, на проверку территории теннисного корта у нее уходит полчаса, а человеку с металлоискателем потребовалось до четырех дней.

По оценкам специалистов, с 1970-х годов в Камбодже было установлено от четырех до шести миллионов наземных мин, а около трех миллионов из них все еще не были обнаружены. Эти спрятанные мины унесли жизни уже 64 тысяч человек.

Несмотря на то, что основную часть информации об окружающем мире мы получаем через зрение, глазам доверять можно далеко не всегда. Особенно если смотришь на фото. И мы сейчас даже не про фотошоп и прочее. Иногда сама перспектива и положение объектов на снимке способно сломать мозг и ввести в заблуждение. И мы собрали для вас в нашей галерее фотографии именно с такими эффектом. Enjoy!

Хорошего дня и пушистого настроения!