21 сентября: домик Винни Пуха, который можно снять в аренду, и первый полет электрического самолета

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Студия Disney построила дом Винни Пуха в Эшдаунском лесу в Англии. Проект приурочили к 95-му дню рождения героя. Об этом компания рассказала на своем сайте.

Деревянный коттедж оформил аниматор Ким Рэймонд, рисующий мультики о медвежонке уже более 30 лет. Интерьер домика вдохновлен работами Эрнеста Шепарда — первого иллюстратора историй о Винни Пухе.

Домик можно будет арендовать через сервис Airbnb. Всего, как отмечает компания, организуют два заезда. Забронировать один из них можно будет с 20 сентября. В коттедже можно разместить одновременно до четырех гостей.

«Дом медвежонка Винни — это уникальный проект, оживляющий сказочный мир очаровательного мишки для его поклонников и напоминающий о тех самых приключениях, которыми в течение вот уже 95 лет зачитывается множество людей», — сказал Рэймонд.

Художник сам придумал орнамент обоев для домика, а еще разместил на буфетных полках горшочки с медом — любимым угощением персонажа. Также для гостей в доме оставили пледы, журналы и коврики для йоги.

Создатели проекта надеются, что поклонники Винни Пуха смогут расслабиться и отдохнуть посреди леса. Для этого в доме оборудована удобная зона отдыха и уютная обеденная зона под открытым небом.

Представительница Airbnb Кэтрин Пауэлл отметила, что домик Винни Пуха — «самое подходящее место для ничегонеделания». Тем не менее гостям предложат дополнительные развлечения: экскурсию по Большому лесу, игры в пустяки на знаменитом мосту и дегустацию местных блюд.

Остаться дома у медвежонка можно будет только на один день. В это время, согласно правилам, нельзя будет приводить в коттедж слонопотамов или домашних животных, залезать руками в горшки с медом и курить.

Американский певец Тони Беннетт и поп-звезда Леди Гага выпустили сингл Love for Sale из будущего одноименного альбома. Послушать его можно на всех цифровых площадках.

Британский автопроизводитель Rolls-Royce провел первый полет своего полностью электрического самолета Spirit of Innovation («Дух инноваций»). Об этом сообщается на сайте компании.

Испытания прошли в Великобритании, самолет взлетел с аэродрома британского Минобороны «Боскомб Даун». Аппарат провел в воздухе около 15 минут. 50% финансирования проекта предоставляют власти Великобритании.

В самолете установлена «самая энергоемкая батарея, когда-либо созданная для самолета». Мощность двигателя аппарата составляет 400 кВт (около 544 лошадиных сил). Утверждается, что самолет может развивать скорость до 480 километров в час.

В Rolls-Royce заявили о разработке инноваций, которые «нужны обществу для декарбонизации транспорта в воздухе, на земле и на воде». В частности, к 2026 году компания планирует подготовить полностью электрический полноразмерный пассажирский самолет. А к 2050 году Rolls-Royce планирует перейти на выпуск экологически чистой продукции.

Коты поражают своей непосредственностью и благодаря ей становятся героями смешных фотографий, которые превращаются в мемы. А художник из Индонезии по имени Кинг Роки делает всё еще смешнее, перерисовывая этих котов. За его страницей в инстаграме, где автор публикует свои работы, следят более 150 тысяч человек. Мы собрали для вас несколько рисунков, которые без труда поднимут настроение даже в самый хмурый день.

Хорошего дня и творческого настроения!