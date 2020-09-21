21 сентября: премия Шнобеля и коты-шпионы

Доброе утро, туляки! Начинаем новую рабочую неделю и читаем только хорошие новости. Поехали!

Похоже нас ждет бабье лето! Правда сегодня придется еще пострадать от небольшого дождя и температуры в +14 градусов. Зато со вторника и до конца недели туляков ждет много солнца и тепла.

17 сентября прошла 30-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), вручаемой за научные открытия, которые «заставили людей сначала смеяться, а затем задуматься». В этот раз из-за пандемии COVID-19 церемонию провели исключительно в интернете (организаторы надеются, что это первый и последний раз). В самом начале трансляцию стилизовали так, словно она проходила в Театре Сандерса в Гарвардском университете, где вручали Шнобелевскую премию в прошлые годы.

На церемонии вручили 10 премий за выдающиеся достижения в области физики, экономики, медицины, психологии и других сфер.

Акустика. Группу ученых из Австрии, США, Швейцарии, Швеции и Японии наградили за то, что они заставили самку китайского аллигатора реветь на высокой ноте после вдоха смеси кислорода и гелия.

Психология. Психологи Николас Рул и Миранда Джакомин удостоились награды за работу о том, как распознать грандиозных нарциссов по их бровям. Когда Джакомин спросили о ее бровях, она ответила, что сейчас лучше понимает их, чем раньше. И призналась, что стала замечать, как люди смотрят на ее брови, когда слышат об этом исследовании.

Премия мира. Правительства Индии и Пакистана получили премию за то, что их дипломаты по ночам тайком звонили в двери друг друга, а затем убегали, прежде чем кто-либо успевал открыть.

Экономика. Специалисты из девяти стран получили премию за попытку численно оценить связь между неравенством национального дохода в разных странах и средним количеством поцелуев в губы. Ученые выяснили, что люди чаще целуются в экономически жестких условиях. Кроме того, исследование показало, что поцелуи позволяют в пять раз легче предсказать неравенство доходов, чем объятия, ласки и секс.

Физика. Ученых из семи стран отметили за эксперимент, в котором исследовали, как меняется форма земляных червей, когда они вибрируют с высокой частотой.

Управление. Награды удостоились пять профессиональных киллеров из Гуанси в Китае, которые передавали друг другу заказ на убийство, при этом каждый из них впоследствии получил меньший процент гонорара, а заказ в итоге никто из них не выполнил. В октябре 2019 года киллеры получили до пяти лет лишения свободы.

Энтомология. Ученый из США Ричард Веттер отмечен за сбор доказательств того, что многие энтомологи, изучающие насекомых, боятся пауков, которые насекомыми не являются.

Медицина. Еще одну премию получили ученые из Бельгии и Нидерландов за то, что впервые описали новое расстройство — мизофонию, — при котором человек испытывает беспокойство из-за того, что другие люди жуют. Исследователи выяснили, что разговорная терапия позволяет излечиться от этого тревожного состояния.

Материаловедение. Специалисты из США и Великобритании отмечены за демонстрацию того, что ножи, сделанные из человеческих фекалий, плохо работают. Ученые хотели проверить историю о том, как инуит сделал нож из замороженных фекалий, убил им собаку, превратил ее кости в сани и скрылся в ночи. Эксперимент ученых закончился провалом.

Американская поп-певица Эйва Макс, ставшая популярной благодаря синглу Sweet but Psycho, выпустила дебютный альбом Heaven & Hell («Рай и ад»). Помимо пяти ранее выпущенных песен исполнительницы, в нем представлены восемь новых композиций. По словам самой Макс, альбом олицетворяет двойственность проблем, с которыми всем приходится сталкиваться каждый день: свет и тьму, добро и зло, а также дьявола и ангела, сидящих на плечах. Сегодня слушаем Ava Max – Naked.

Пользователь Reddit из США опубликовал фото своей комнаты. И на первый взгляд, в нем нет ничего особенного.

Однако автор рассказал, что на снимке запечатлен его питомец — черный кот.

Американец предложил другим пользователям попробовать найти пушистого шпиона, и они, конечно же, приняли вызов. Но это оказалось не так просто, как могло показаться на первый взгляд.

На фотографии есть довольно много объектов, за которыми может спрятаться кот. Пишите в комментариях, удалось ли вам найти его.

В каждом маленьком котёнке, и в мальчишке, и в девчонке, есть по 200 граммов тыгыдыков, 500 граммов ора по ночам, а ещё несчётное количество ободранных обоев, съеденный растений и других мелких нарушений спокойствия. Некоторые преступники попадаются с поличным и свежими уликами прямо у них в лапах — и в таких случаях хозяева могут решить пристыдить своего питомца. Фотографии котов и кошек попадают в сеть с описанием их преступления, которые заставляют пользователей хихикать, а самих преступников краснеть (возможно, под шерстью непонятно).

Хорошего дня и продуктивной недели!