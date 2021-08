25 августа: новый трейлер «Человека-паука» превратился в мем и бесплатные 30 минут TikTok в самолете

Доброе утро! Радуемся среде, как маленькой пятнице, и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

Не забываем захватить зонт. Сегодня в Туле весь день ожидаются небольшие дожди, а воздух днем прогреется до +15 градусов.

24 августа, на следующий день после утечки, Marvel и Sony выложили официальный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой». Фанаты тепло встретили ролик и моментально разобрали его на цитаты, шутки и конспирологические теории о будущем сюжете.

В трёхминутном ролике Доктор Стрэндж, к которому Питер Паркер обратился за помощью, случайно открывает портал к параллельным мирам, тем самым запуская масштабный кроссовер. Помимо уже знакомых по киновселенной героев, трейлер намекнул на антагонистов из экранизаций с другими актёрами в главной роли. До Тома Холланда супергероя в разные годы играли Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд. Каждый актёр «перезапускал» историю Человека-паука.

В сети сразу после выхода официального трейлера появились десятки шуток о фильме. В основном пользователи иронизировали над странным поведением Стрэнджа — тот проигнорировал совет помощника Вонга, использовал магию и вместо помощи Паркеру сделал всё только хуже.

По слухам, в фильме появятся не только злодеи из прошлых экранизаций «Человека-паука», но и предыдущие версии самого супергероя в исполнении Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Хотя официально это не подтверждали, новый трейлер и предыдущие утечки пока соответствуют теориям фанатов.

Многие ожидали увидеть актёров из прошлых частей уже в первом трейлере. Их отсутствие встретили шутками и собственным творчеством — актёров добавляли к новым сценам и встраивали в сюжет.

Но самую бурную реакцию в сети вызвало появление Доктора Осьминога. Персонаж из фильма 2004 года в исполнении Альфреда Молины появился в последней сцене и обратился к герою: «Здравствуй, Питер». Приветствие Доктора Осьминога только утвердило фанатов в мнении, что в фильме появится Человек-Паук в исполнении Тоби Магуайра — они посчитали, что злодей здоровался именно с ним.

Фанаты встретили злодея с ностальгией и вспомнили, как 17 лет назад смотрели «Человека-паука 2» Сэма Рэйми. А в русскоязычном твиттере Молину с кудрявыми волосами и в тёмных очках сравнили с Григорием Лепсом.

Фрешмен Свен Эрик Гамски (Still Woozy) выпустил дебютный фолк-хип-хоп-альбом If This Isn't Nice I Don't Know What Is, где каждая песня достойна места в чарте «Биллборда для новичков». Сегодня слушаем Still Woozy — If This Isn't Nice I Don't Know What Is.

Авиакомпания American Airlines позволит пассажирам во время полета бесплатно смотреть ролики в TikTok в течение 30 минут. Об этом сообщается на сайте компании.

Теперь приложение с пользовательскими видеороликами доступно во всех узкофюзеляжных самолетах компании, оснащенных оборудованием оператора спутникового интернета Viasat. Чтобы получить доступ в интернет, пассажиры должны включить авиарежим и подключиться к WiFi-сети AA-Inflight signal.

«Клиенты играют главную роль и помогают нам лучше понять, какой контент им нужен во время полета. А TikTok — одна из платформ, которые нравятся людям больше всего», — заявили в компании. Пассажиры, у которых не скачано приложение, также смогут бесплатно загрузить его во время полета. Отмечается, что в TikTok можно посмотреть ролики с животными, а также получить советы по карьере и «вдохновение для путешествий».

Как указывает The Verge, так компания хочет привлечь больше клиентов из-за снижения пассажиропотока во время пандемии. В прошлом году авиакомпания American Airlines разрешила клиентам во время полета бесплатно пользоваться приложением Messenger от Facebook.

Снимки знаменитостей нередко становятся общественным достоянием: они мелькают на страницах модных журналов и набирают тысячи или даже миллионы лайков в соцсетях. Но что если бы во всех этих позах предстала бы не модель и звезда, а обычная женщина без опыта фотосессий и умений красиво изогнуться перед камерой, сделав томное лицо? Именно это в своих пародиях показывает австралийка Селеста Барбер, которая уже много лет смешно копирует подобные модельные снимки. Мы собрали для вас несколько коллажей из её Инстаграма.

