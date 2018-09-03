3 сентября: Когда горят костры рябин

Доброе утро понедельника (если такое вообще бывает)!

На сегодня синоптики обещают дождливую погоду. Так что зонт - это мастхэв.

А вот в целом рабочая неделя обещает быть практически летней. Здорово же!

Безмятежность этого утра.

Жительница Северной Каролины пожаловалась на медведя, который постоянно приходит к ней на задний двор, чтобы поваляться в гамаке. Господи, кайф-то какой:

Открытие ученых, о котором лучше всего говорить в понедельник - тогда, когда мы все обещаем себе начать жить по-новому.

Группа ученых из Центра сердечной хирургии Онасси в Афинах выяснила, какая продолжительность сна наиболее благоприятно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.

В исследованиях принимали участие более миллиона взрослых человек, у которых в течение последних пяти лет не наблюдалось сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты сравнивали между собой три группы: первая спала менее шести часов, вторая — более восьми часов и третья — от шести до восьми часов.

Ученые выяснили, что недостаток и избыток сна связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, инсульта и смерти от этих заболеваний в течение среднего периода наблюдения около 9 лет. По сравнению с контрольной группой, риск увеличивается на 11 и 33 % соответственно.

Оптимальное количество сна, по мнению специалистов, составляет от шести до восьми часов.

Руководитель научной группы Эпамейнондас Фунтас рассказал, что сон влияет на биологические процессы, в частности на углеводный обмен, артериальное давление и воспалительные процессы. Все эти факторы, в свою очередь, влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Вывод: следите за своим режимом сна и бодрствования. И все будет супергуд!

Новости!

Крутая новость для понедельника. В Перми вор ограбил супермаркет и уснул на месте преступления. Проснувшись, мужчина собрал все товары, которые хотел унести и покинул магазин, но был задержан сотрудниками службы безопасности. И шикарная картинка от Лентача:

И два забавных случая про День знаний. Всем же сегодня в школу!

В одной из школ Якутска кульминацией праздничной линейки был запуск в небо надувной пятерки. «Праздничная пятерка улетает в небо с нашими мечтами об отличной учебе», — сказала представительница школьной администрации и дала команду ученикам отпустить воздушные шары в небо. А потом что-то пошло не так. Скажем так, явно не все мечтают об отличной учебе:

А в Сочи в одной из школ первый звонок дал Бамблби. Вот так, никаких лишних комментариев:

Музыкальная пауза.

Ну что еще вы ожидали 3 сентября?!

А теперь (наконец-то) кое-что, что поможет проснуться.

В конце прошлой недели ЦСКА представил нового футболиста Такуму Нисимуру психоделичной нарезкой про японскую поп-культуру. Это прям взрыв мозга и кровь из глаз.

В галерее - целых девять упрямых котиков. Хорошего вам понедельника!