24 июля: Собака-фанатка Бритни Спирс и золото твиттера

Доброе утро!

Коротко о погоде: опять дождь. Ну очень мокрый июль в этом году:

15 секунд, которые спасут это утро)

Американец Мэттью Хардин и его собака Райли пошли гулять в грозу. Райли начала выть и случайно (случайно ли?..) спела хит Бритни Спирс Toxic.

