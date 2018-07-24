24 июля: Собака-фанатка Бритни Спирс и золото твиттера

Доброе утро!

Коротко о погоде: опять дождь. Ну очень мокрый июль в этом году:

15 секунд, которые спасут это утро)

Американец Мэттью Хардин и его собака Райли пошли гулять в грозу. Райли начала выть и случайно (случайно ли?..) спела хит Бритни Спирс Toxic.

Is it just me or does Riley sound like he’s singing toxic by Britney Spears? pic.twitter.com/XT4us4ERYD — matt (@matthardn) 21 июля 2018 г.

Это ААААА:

Невозможно остановиться смотреть!

Очередной суперполезный рекорд!

Пол Хенсон из Ноттингема (Великобритания) вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который сумел выдуть наибольшее количество колец воздуха под водой - 66! "Я хотел напомнить людям, что колечки воздуха - это все, что мы должны оставлять в воде, чтобы сохранить море чистым", - говорит Пол.

Очень умиротворяюще:

Новости!

Японский стартап ALE Co. обещает в начале 2020 года разработать и выпустить на рынок«искусственный звездопад» — систему микроспутников, стреляющих по атмосфере маленькими горючими «метеороидами». Согласно расчетам, радиус района, из которого будут видны искусственные «падающие звезды», будет составлять около 200 километров. «Звездопад по требованию», таким образом, сможет одновременно наблюдать множество людей. Создатель ALE Co. Лена Окаджима объясняет, что главная цель проекта — развлекательная, но изучение траекторий снарядов может послужить и науке: «Мы надеемся лучше понять принципы движения в атмосфере метеоров — естественных «падающих звезд». Данные, которые соберет стартап, могут также оказаться полезными для предсказания движения сходящих с орбиты искусственных спутников.

Неожиданная трогательная история из Екатеринбурга с участием полиции. Местному уличному художнику Рустаму Эшеру пришлось нарисовать на заборе портрет Дуни - полицейской собаки - чтобы избежать наказания за вандализм. По словам художника, он рисовал граффити в рамках фестиваля партизанского искусства «Карт-бланш», когда к нему подошли полицейские. «Они интересуются, на каком основании я тут рисую, — я отвечаю, что я художник и это моя картина на фестиваль уличного искусства. Они спрашивают, кто одобрил и где разрешение, — никакого разрешения, конечно, нет, что за глупости», — написал артист. Дальше, по его словам, полицейские начали тянуть время и «вяло» его пугать, после чего художник предложил полицейским «договориться». Так как у него с собой не было ничего, кроме краски, один из стражей порядка попросил нарисовать собаку — «свою любимую боевую подругу по имени Дуня». «Дуня сидела у его ног, пристально следила за происходящим, и была она овчаркой. Нарисовав собаку на соседней стене и удовлетворив желание служителей закона, я продолжил рисовать, а они ушли дальше спасать мир», — добавил художник. Мило, правда?

Мечта всех, кто отдыхает на российских побережьях Черного моря. Архитектурное бюро Gjøde & Partnere Arkitekter превратило кусок публичного пляжа в австралийском Перте в «необитаемый остров». Для этого его обнесли 72-метровой полукруглой фанерной стеной с зеркальным покрытием на вогнутой стороне. Стена отражает песок, океан, чаек и отдыхающих, создавая ощущение изоляции от внешнего мира. Кроме того, зеркала установлены таким образом, чтобы отражать впечатляющие закаты, которыми знаменит пляж. Смотрите, какая красота:

Время для космической музыкальной паузы!

Немецкая группа Kraftwerk, считающаяся одним из основоположников электронной музыки, исполнила свою песню «Spacelab» («Космическая лаборатория») в дуэте с астронавтом Александром Герстом (Alexander Gerst), находящимся на МКС. Используя планшетный компьютер с виртуальным синтезатором, Герст совместно с группой сыграл песню 1978 года, а также поприветствовал аудиторию.

И наша непостоянная рубрика "Куда потратить лишние деньги".

На просторах интернета существует сайт FramedTweets, на котором можно купить любой твит в золотой рамочке.

Есть, конечно, уже готовые варианты: твиты знаменитостей, например. Из недавнего - популярностью пользуется подборка твитов Канье Уэста. Одна такая «картина» стоит 49 долларов.

Также на сайте можно купить рамку с твитами Дональда Трампа, Райана Рейнольдса, Пэрис Хилтон, Марты Стюарт и многих других известных личностей. Кроме того, пользователи могут заказать золотую рамку для любого твита, который считают подходящим для нее.

Есть любимый твит, достойный такого оформления? Не сдерживайте себя.

Кстати, отличный вариант подарка человеку, у которого все есть и которому вы уже дарили кисточку для чистки пупка. Задумайтесь.

В галерее - кадры с фестиваля San Diego Comic Con International 2018. Нестареющая классика и новые персонажи. Как же круты все эти косплееры!