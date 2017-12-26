26 декабря: Подарок со смыслом и суровая челябинская ёлка

Доброе утро! Хочется уже новогодних каникул и вот так:

…но надо на работу. Четыре денька осталось, товарищи! А потом оливье, шампанское и дрыходные.

Немного милоты.

Этот малыш из Новой Зеландии хочет дружить со всем миром! Пингвинчик живет неподалеку и частенько ходит в гости к местным. Те его подкармливают, поэтому он такой дружелюбный:

Для позитива и бодрости!

Рождественский ролик Apple в формате танца:

Новости! С новогодним настроением:

В субботу в Санкт-Петербурге, как и в Туле, был снегопад. И, как следствие, много ДТП. Но народ не унывал! Участники аварии на Выборгском шоссе (никто не пострадал) в ожидании полиции, например, слепили двух классных снеговичков, один из них даже получил «Сникерс» и знак аварийной остановки. Для украшения пригодились осколки фар. Правда, позднее снеговиков пришлось убрать, чтобы они не стали причиной другой аварии.

Челябинские автолюбители выложили новогоднюю ёлку из 65 внедорожников. И украсили ее «гирляндой» из фар и авариек. То, что получилось, засняли с квадрокоптера.

К Новому году соцсеть «ВКонтакте» выпустила специальный подарок — анимированного щенка Спотти. Все средства от его продажи будут направлены на благотворительность. Стоимость новогоднего Спотти — 21 рубль. Полученные средства будут поровну распределены среди благотворительных фондов «Дети наши» (фонд помощи воспитанникам детских домов, который занимается развитием детей и подготовкой их к взрослой самостоятельной жизни), «Ночлежка» ( благотворительная организация помощи бездомным, которая с 1990 года оказывает помощь бездомным в Санкт-Петербурге) и «Даунсайд Ап» (фонд, который оказывает бесплатную психолого-педагогическую и социальную помощь детям с синдромом Дауна и их семьям, а также готовит специалистов по работе с такими детьми). Акция продлится до 15 января. Поучаствуйте в благом деле!

Музыкальная пауза!

Центробанк снял странный музыкальный клип о «странном эффекте новых купюр» 2000 и 200 рублей.

По сюжету ролика, журналистка с 2000-тысячной банкнотой пытается провести социальный эксперимент, купив на эти деньги мороженое. Сначала ей мешает охранник торгового центра, а когда она, наконец, протягивает купюру продавщице происходит странное: все начинают петь песню «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Среди исполнителей на пару секунд появляется глава Центробанка Эльвира Набиулина.

В конце ролика выясняется, что из-за купюр номиналом 200 рублей, на которой изображены достопримечательности Севастополя, люди слышат крики чаек.

Вот как сам Центробанк прокомментировал свой ролик:

«Новые банкноты уже вышли в обращение и совсем скоро появятся по всей стране. Но мы должны вас предупредить: две тысячи в кармане могут вызвать музыкальное настроение».

Новость для киноманов и фанатов вселенной Гарри Поттера.

Вышел трейлер фильма «Магия превыше всего» — российской короткометражки о волшебниках, снятой студентами ВГИКа и Московской школы кино, а также профессионалами, которые уже работают в киноиндустрии.

В современной России существует иной мир – мир магии и чародейства. Волшебники вынуждены скрываться от окружающего их немагического сообщества, к которому они относятся пренебрежительно, а некоторые – и вовсе враждебно. Начальник Стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства Бахрушин, потерявший способность к магии, должен не только не раскрыться, но и предотвратить надвигающуюся войну волшебников и немагов:

Премьера в 2018 году! Ждем?

В галерее - декабрьское настроение как оно есть. Ох уж эти короткие световые дни! Героев сериала "Друзья", разумеется, все узнали? Представлять не нужно?)