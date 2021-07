29 июля: памятник героям «Ёжика в тумане» и приложение, которое определяет состояние здоровья кошек

Доброе утро! Начинаем бодрый четверг с порции хороших новостей. Поехали!

Такие мягкие облачка. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух прогреется до +29 градусов.

В Чебоксарах возле аэропорта установили памятник героям советского мультфильма «Ежик в тумане» Юрия Норштейна. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Арт-объект получил название «МедвЕжонок». Он символизирует стремление к путешествиям и познанию мира, а также желание всегда возвращаться на родину — к родным и близким.

Создатель анимационной картины Юрий Норштейн сказал радиостанции «Говорит Москва», что аналогичные памятники ранее хотели поставить в Пензе и в Киеве. При этом сам режиссер к подобным работам относится скептически: «Как правило, это всё замешивается на пошлости. Поэтому меня это очень сильно не привлекает».

На всем протяжении клипа Джеймс Блейк старательно завидует более успешному музыканту — брату и продюсеру Билли Айлиш Финнеасу. Сегодня слушаем и смотрим на Джеймса Блейка – Say What You Will.

Канадская компания Sylvester, специализирующаяся на технологиях в сфере здоровья животных, выпустила приложение Tably, которое при помощи камеры телефона может определить состояние здоровья кошек. Об этом сообщает Reuters.

Сервис анализирует положение головы, ушей и усов, прищур глаз и напряжение мышц морды, чтобы понять, испытывает животное боль или чувствует себя хорошо. Нейросеть обучена на примерах изображений кошек, испытывающих боль. Последние авторитетные исследования подтвердили, что такое состояние действительно можно определить по морде.

Приложение будет полезно как хозяевам кошек, так и начинающим ветеринарам. При этом специалисты призывают владельцев животных не ограничиваться анализом морды и также обращать внимание на другие части тела питомца, в том числе на хвост, и на его поведение.

Tably пока работает неидеально, но продолжает обучаться. С увеличением базы данных проанализированных снимков оно сможет работать более эффективно.

Для многих любителей вкусно поесть ресторан — это такое место, где можно не только попробовать что-то новое, но и сделать это с шиком. И если дома вполне можно съесть что-нибудь незатейливое, то здесь уже не хочется терять возможность побаловать себя и удивить чем-то эдаким. Но иногда это удивление заходит уж слишком далеко! Например, вам вдруг приносят блюдо, в котором так сразу и не найдешь съедобную составляющую, или десерт раскладывают прямо на столе… Кажется, это будет ужин с легким привкусом культурного шока.

