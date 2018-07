Пятница, 13 июля: Коварные галстуки и лимончик

Доброе утро! Всех с пятницей! С пятницей, 13, хе-хе-хе.

Вы как, верите в "ужасные проклятия" или просто радуетесь тому, что пятница - и неважно, какое там число на календаре? Опросик под блогом!

Главное событие выходных - это, конечно, финал ЧМ-2018 (15 июля). Но и помимо этого в программе будущего уик-энда много чего интересного на нашем "местечковом" уровне. Например, открытие долгожданной выставки в Музее оружия и единственный концерт зарубежной звезды в России на тульской земле. Подробнее - в нашем еженедельном тематическом обзоре:

Синоптики к нам благосклонны и обещают вполне приятную погоду на выходных (за исключением какого-то недоразумения в воскресенье - будем надеяться, это кратковременно). Наслаждаемся!

Если вы мужчина и у вас в профессии строгий дресс-код, предполагающий ношение костюма с галстуком, то эта новость для вас.

Ношение галстука вредит кровоснабжению головного мозга, выяснили специалисты из Университетской больницы Шлезвиг-Голштейн в Германии. В исследовании приняли участие 30 добровольцев. Половину из них попросили надеть галстук и сделать в нем магнитно-резонансную томографию. Оставшиеся пациенты также прошли обследование, но без аксессуара. Выяснилось, что в результате ношения галстука значительно снижается мозговое кровообращение.

Пятница - день без галстуков! Освободите свои мозги!)))

Взбодримся!

Разгар лета - самое время для "прохладительного" эктремального видео от сноубордиста. Эпично и местами весьма неожиданно:

Новости! Конечно, футбольные.

На утро после выхода сборной Хорватии в финал ЧМ-2018 хорватские министры пришли на заседание в форме футболистов - в узнаваемых "шашечках". Так классно!

Бельгийский телеканал совершил невероятное: за несколько минут переместил капитана свой сборной Эдена Азара со стадиона в Казани в свою студию, в прямой эфир! Журналисты применили технологию голограммы. Физически футболист находился в раздевалке стадиона «Казань Арена». А его голографическая копия - в студии вместе с ведущими. Причем все сделано на таком высочайшем уровне, что сразу и непонятно, что футболист "не настоящий". Азар сидит на стуле и во время обращения к нему смотрит в сторону журналистов. Игрока выдаёт только наушник, который он периодически поправляет. Вот, зацените сюжет:

Belgian TV used hologram technology to make it look like Eden Hazard is being interviewed in the studio... Impressive ???? pic.twitter.com/hOFhrj1nZk

В разгар ЧМ-2018 IKEA представила рекламу "мебели для болельщиков": диваны-трансформеры для ситуаций, когда в одной комнате собираются болельщики разных команд и те, кто не смотрит футбол вообще. IKEA разместила спинку дивана спереди, чтобы не интересующиеся футболом зрители могли отвернуться. А для болельщиков разных команд компания разделила диван на две части.

Музыкальная пауза! Потанцуем в честь пятницы.

Британская группа Rudimental выпустила клип на песню «Let Me Live», записанную при участии Major Lazer, Энн-Мари и Mr Eazi. Локацией для видео стала парковка под мостом, где десятки танцоров исполнили вог и энергичные африканские танцы.

Залипалочка дня (отдохните, пятница же!).

Вот это видео в твиттере просмотрели более 5 миллионов раз. Оно о том, как катится лимончик:

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS