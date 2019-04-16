16 апреля: Захватывающий тетрис и игра субботников

Доброе утро, друзья!

Нам сегодня обещают восхитительную погоду. Все гулять после работы (а лучше вместо, если работа и начальство позволяют!):

Капелька бодрящего экстрима.

На днях Шерегеше более 1700 сноубордистов и лыжников в купальниках устроили традиционный весенний спуск с горы. Вот так это было:

Залипалочка для вашего утра.

Видео старое, аж 2016 года, но со свежей озвучкой на русском языке — финал турнира по «Тетрису» с комментатором. Это невероятно, но на протяжении всего ролика (а это больше получаса!) оторваться невозможно. Столько драматизма, эмоций! Смотрится на одном дыхании:

И после просмотра очень охота поиграть в тетрис…

Новости! Сегодня про всякие детские ништяки.

В Вене музей похорон представил новые наборы LEGO с тематикой похоронной церемонии. Их предлагает давать детям во время похорон или семейного визита к могилам. В наборе присутствуют фигурки мини-крематория, повозки-катафалка, места на кладбище и других атрибутов данного мероприятия. По мнению руководства кладбища, такой конструктор поможет детям лучше понять тему смерти. «Например, крематорий можно использовать, чтобы рассказать, куда девается любимый дедушка после кремаций. Или показать на Lego, как обычно проходят похороны», — рассказал директор кладбища.

Американец создал линейку комплектов постельного белья Playtime Edventures специально для детских больниц. На них нарисованы поля для настольных игр! По словам автора, к идее его подтолкнул визит в больницу к ребенку друга его семьи. Он увидел, что ребенок вынужден находиться в четырех стенах без развлечений и интересных занятий, и подумал, что это очень грустно. В его семье принято играть в настольные игры прямо на кровати, потому что обычно эти сеансы семья устраивает перед сном. Так ему пришло в голову запустить линию белья с нанесенными на него играми. Их он разработал с участием учителей, чтобы сделать развлечения максимально развивающими и полезными. У Playtime Edventures есть белье на разные темы: география, математика, грамматика, естественные науки. Бизнесмен говорит, что придуманное им постельное белье используется примерно в десяти детских больницах по стране. Но он выразил надежду, что их количество возрастет, так как на сайте его компании появилась функция, позволяющая пожертвовать комплект в то или иное медицинское учреждение.

Тема для родителей грудничков: появились круглые пеленки, рисунок которых полностью повторят тортилью — тонкую лепешку, неотъемлемую часть мексиканской кухни. Тортилья-пеленка комплектуется шапочкой с тем же принтом. Теперь восторженные возгласы над младенцем: «Вот бы съесть тебя!» обретает новые грани смысла. Для того чтобы дополнить образ, можно приобрести также пинетки в виде тако. Автором изделия выступила живущая в США мастерица Гульнара Кыдырмышова. Тапки обойдутся вам примерно 1600 рублей, пеленка — в 3000 рублей. Удовольствие от заворачивания малыша в «шаурму» — бесценно!

Музыкальная пауза.

Понаблюдайте за этим: котик спокойно спит внутри пианино, пока его хозяин музицирует! Видео завирусилось, потому что милота и годнота:

Реклама, которую мы все заслужили.

В Подмосковье сняли приглашение на субботник в стиле «Игры престолов». Успели хайпануть на главной теме апреля! Получилось, между прочим, совсем неплохо:

В сегодняшней галерее полюбуемся на новый имидж полковника Сандерса — символа сети ресторанов KFC. Вояка заметно помолодел, стал хипстером и модником. И самое главное, что все, что вы увидите на картинках ниже, — это не живой человек, а виртуальная Instagram-модель. Ох и в интересное время мы живем: