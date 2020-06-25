25 июня: оперный концерт для растений и несколько идей, как сохранить летнее настроение

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Хорошая новость – дождя не предвидится. Сегодня днем облачно с прояснениями, а столбики термометров поднимутся до +25 градусов.

Оперный театр «Лисео» в Барселоне 22 июня вновь открылся и дал первый концерт. Об этом сообщает The Guardian.

Однако аудитория у представления была необычная: первыми посетителями действа стали 2292 растения в горшках.

Театр устроил концерт на следующий же день после того, как в стране отменили чрезвычайное положение, длившееся три месяца.

Автором этой идеи стал испанский художник-концептуалист Эухенио Ампудиа. Он рассказал, что во время пандемии он наблюдал за тем, что происходит с природой, и это вдохновило его на такой концерт.

«Я слышал пение многих птиц. И растения в моем саду и на улице стали расти быстрее. И, без сомнения, я подумал, что, может быть, теперь смогу более тесно общаться с людьми и природой», — добавил художник.

Струнный квартет исполнил для растений миниатюру Джакомо Пуччини «Хризантемы».

Утром после концерта растения подарили медикам из госпиталя Барселоны.

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Коронакризис, стресс, работа и другие факторы могут отвлекать от того, что за окном вовсю разворачивается лето. Многие из нас еще со школьных времен сохранили установку, что это чудесная пора отдыха, беззаботности и радости, и сейчас очень хочется вернуть ощущение летнего волшебства. Помочь в этом, да и просто поднять настроение, могут простые занятия.

Сделайте мороженое самостоятельно

Есть ли еда более летняя, чем мороженое? Конечно, купить его можно в любом продуктовом магазине, но гораздо интереснее (а порой и вкуснее) приготовить десерт самостоятельно. Можно начать с фруктового льда: закидывайте в блендер любые фрукты и ягоды, получившуюся массу разливайте по формочкам (например, таким) и отправляйте в морозилку. Классический пломбир сделать тоже не так уж сложно — из ингредиентов он требует только молоко, сливки, сахар и яйца, а рецепты в самых разнообразных вариациях легко найти в интернете (например, тут, тут и тут). Да, домашнее мороженое потребует терпения — результат ваших трудов должен будет провести несколько часов в морозилке — зато, взявшись за дело вечером, к утреннему кофе вы как раз получите свежую порцию.

Поиграйте в бадминтон или пинг-понг

После карантина хочется двигательной активности и общения, и совместить приятное с полезным помогут игры вроде бадминтона или настольного тенниса. Плюсы налицо: побегать и попрыгать придется изрядно (да-да, эти игры только со стороны кажутся такими легкими), инвентарь требуется минимальный, играть можно в любом парке (стол для пинг-понга можно найти в большинстве скверов, а для бадминтона и вовсе необходима только небольшая поляна), а социальная дистанция будет соблюдена.

Купите гамак

Если между активным и пассивным отдыхом вы выберете второе, то летом вам необходим гамак. Ищите портативный походный вариант: современные гамаки мало весят и легко складываются в небольшой чехол. Его можно взять с собой, если удастся выбраться на природу или на дачу, а можно принести в парк и растянуть между деревьями. Кстати, если свидание с природой в обозримом будущем не намечается, дома гамак тоже можно подвесить — для этого понадобится специальная стойка или крепкие крючья в стенах (только убедитесь, что стены в комнате рассчитаны на такую нагрузку, а анкеры надежно закреплены).

Приготовьте лимонад

В жаркое время года, где бы вы ни находились — дома, в офисе, на природе или в городе, — необходимо пить больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Пожалуй, самый летний напиток — это лимонад, и его тоже будет здорово сделать своими руками. Рецептов лимонада существуют сотни, если не тысячи, и среди них нет одного универсального правильного — любой хорош. Вместо классических лимонов и лаймов в дело можно пустить ягоды, имбирь, пряные травы и даже овощи, брать обычную или газированную воду за основу, сладость регулировать на свой вкус (сахар можно заменить медом или вовсе от него отказаться, если, например, вы используете сладкие ягоды). Оставляйте лимонад в холодильнике и наслаждайтесь по мере желания или заливайте в многоразовую бутылку и берите с собой куда угодно.

Британец Рич Маккор, известный в инстаграме как Paperboyo, прославился за счет коллажей из бумажных силуэтов на фоне известных достопримечательностей.

Все началось с фото в Лондоне в 2015 году, на котором он превратил Биг-Бен в наручные часы. После Маккор стал путешествовать по всему миру, гармонично соединяя на своих снимках бумажные фигурки и знаменитые места.

В последние несколько месяцев из-за пандемии коронавируса Маккор лишился возможности путешествовать, однако свой блог не забросил. Он стал делать фотоколлажи у себя дома из подручных средств. А героями этих снимков стали персонажи кино и мультфильмов: например, Нео из «Матрицы», капитан Джек Воробей, малыш Йода и многие другие.

Хорошего дня и не болейте!