31 января: Фотофиаско и хрустальное богатство

Доброе утро! Завалило нас снегом - мама не горюй. Прямо компенсация за невнятный декабрь.

Начнем утро с видео, в котором крыса принимает душ ну точно как человек.

Этот ролик выложил в сеть 36-летний диджей Хосе Корреа из перуанского города Уарас. Подозревают, что это то ли монтаж, то ли дрессированный зверек. Один из пользователей заметил, что у грызуна отсутствует хвост. В ответ на это Корреа написал следующее:

- Эй! Не относитесь к этому слишком серьёзно. Я не сказал, что вы глупы, вы умный человек, так как вы единственный, кто спросил об этом хвосте. Это юмористическое видео, расслабьтесь и улыбнитесь, чтобы жить дольше.

И вы отнеситесь к этому ролику так, как того хотел автор. Просто улыбнитесь - забавно ведь:

Две небанальные истории о неудавшихся фотосессиях.

В Гонконге недавно поженившаяся пара отправила своему свадебному фотографу документ на 30 страницах, содержащий замечания и критику его снимков. Молодые люди использовали конкретные кадры, чтобы указать на допущенные ошибки. Например, некоторые снимки оказались пересвечены, а некоторые неправильно обрезаны, так что детали оформления и даже головы гостей остались за пределами кадра. Короче, конкретно заморочились - видимо, расчет фотограф не получит:

Заказчица этой фотосессии, Пэм Заринг из штата Миссури, тоже сначала была в шоке от полученных снимков, но потом даже нашла в себе силы посмеяться над результатом:

- Мы заплатили фотографу, которая уверяла, что она профессионал, 250 долларов за семейную фотосессию. Посмотрите на эти фотографии, которые она нам отправила. Она сказала, что тени были очень плохими в тот прекрасный, ясный, солнечный день, и что её учитель не учил её ретуши. Я не смеялась так сильно уже несколько лет. Такое нельзя выдумать. Ещё раз, это не шутка, а реальный итоговый результат:

Сильнее всего были удивлены дети Пэм — по их мнению, люди на фотографии больше похоже на персонажей Lego. Самое удивительное в этой истории - то, что фотограф даже не постеснялась поставить свой копирайт. Хотя, в принципе, зачем мы так уничижительно. Может, Lego-стайл будет ее фишкой, фирменным стилем!)

Новости! Сегодня обо всяких изобретениях.

В нескольких ресторанах «Додо пицца» в Москве появятся кнопки быстрого заказа пиццы. То есть можно купить такую себе домой, нажать, когда захочется пиццы, и вам ее быстренько привезут. "Пользователь сможет настроить кнопку с помощью приложения на любимый заказ или на повтор последнего заказа. После нажатия у него будет минута, чтобы подтвердить или отменить заказ в приложении", - объяснили в ресторане.

Компания Somnox из Нидерландов разработала робота, который должен помогать людям с бессонницей. Устройство в виде подушки умеет имитировать дыхание — предполагается, что человек, лежащий с роботом в обнимку, начнет дышать с такой же частотой и в итоге уснет. В Somnox также встроен динамик, через который можно слушать белый шум или расслабляющие звуки. Устройство уже протестировали в издании The Verge: журналистка Алессандра Поленца проспала с роботом три ночи. Она признала, что устройство помогло ей расслабиться, хоть оно и было тяжеловатым и твердым. Средства на производство робота собирались краудфандингом. Первые участники кампании начнут получать Somnox в июле 2018 года. Робот стоит 450 евро.

А французская компания Helite, выпускающая подушки безопасности и аксессуары для занятий экстремальным спортом, представила носимую подушку безопасности, которая предотвращает удар о землю при падении из положения стоя. Устройство просто незаменимо для пожилых людей. Подушка Hip’Air весит меньше килограмма и надевается на бедра. В случае падения она надувается за 80 миллисекунд, на то, чтобы зарегистрировать потерю равновесия, уходит еще 200. По расчетам разработчиков, этого достаточно для того, чтобы защитить падающего человека (падение длится около 400 миллисекунд). Момент падения определяет набор акселерометров и гироскопов. Амортизация Hip’Air в девять раз лучше, чем у стандартных подушек для защиты бедра; она поглощает до 90% силы удара.

Для киноманов.

Вышел первый трейлер нового "Человека-муравья"! У супергероя вселенной Marvel появилась напарница - Оса, которая также носит костюм, позволяющий ей изменять свои размеры. В главных ролях снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас.

Оригинальный трейлер:

Дублированная версия:

«Человек-муравей и Оса» выйдет в российский прокат в июле 2018 года.

Про деньги.

Перетряхните ваш хрусталь!

Вот почему:

Компания Ford обещает подарить новый внедорожник Ford Expedition тому, кто сможет вернуть хрустальную чашу для пунша, которая раньше принадлежала Генри Форду - основателю компании.

У компании Ford есть только фото пропавшей чаши:

Эта чаша досталась Генри Форду в качестве приза в гонке, проходившей в 1901 году в Гросс Пуэнте. Тогда будущему основателю Ford Motor Company удалось обойти действующего чемпиона Америки Александра Уинтона, потерпевшего неудачу из-за поломки автомобиля. Известно, что чаша находилась в семье до смерти супруги Генри Форда — Клары в 1950 году. После этого их дети, по всей видимости, не оценив значения предмета, продали ее на аукционе. Отмечается, что лот ушел за 70 долларов, что в пересчете на сегодняшний курс составляет около 700 долларов США. Чаша досталась владельцу цветочного магазина в Нью-Йорке, который уже давно закрыт. Короче, потерялась чаша... Вдруг где-то у вас?)))

Ну очень милая галерея!

Американский художник Келлс О'Хики решил сделать сюрприз для своей девушки Дрю. Он изобразил её вместе с собой в 10 различных мультяшных стилях. А вы узнали, какими анимационными сериалами вдохновлялся автор?)