3 октября: фотосессия в куче мусора и возвращение Гарри Поттера

Доброе утро! Как любят говорить офисные работники «Среда пришла — неделя ушла». До выходных уже — рукой подать! Желаем вам прекрасного дня и отличного настроения.

Погода сегодня мало отличается от вчерашней. Синоптики прогнозируют дождь и холод.

Одевайтесь теплее, сделайте себе кружку любимого напитка и почитайте очередную порцию позитивных утренних новостей, которые мы для вас подготовили.

Гарри Поттер возвращается. В сети появился трейлер нового игры по мотивам книг о «Гарри Поттере». Пока ролик доступен в только невысоком качестве, зато стали известны некоторые подробности о будущей игре. Действие будет происходить в XIX веке. Игрокам предстоит стать студентами 5-го курса в Хогвартсе и примерить на себя роль волшебника: варить магические зелья, сражатся с фантастическими существами, разделить друзей и врагов и выбрать какую из сторон займет герой — темную или светлую.

via Gfycat

Неприятного аппетита. В Швеции откроется музей отвратительной еды. Музей откроется в одном из шведских городов 31 октября, в экспозиции будет представлено 80 видов самой отвратительной еды мира.

Посетители смогут увидеть тухлое мясо акулы, сардинский сыр с личинками, гениталии быка и азиатский фрукт дуриан, известный своим омерзительным запахом. Храниться экспонаты будут в специальной посуде, которая не пропускает запах.

Для будущих мам. Сегодня в Туле пройдет открытая встреча-лекция со «звездным» акушером страны Марком Курцером. На лекции будущие мамы узнают ответы на самые волнующие вопросы. Лекция состоится в SK Royal, начало в 17.00. Регистрация на мероприятие по ссылке.

Флешмоб «обгони радар». Главным героем флешмоба стал житель английского городка Ньюкасл, который похвастался в твиттере своими способностями быстро бегать. В качестве доказательства он выложил видео, в котором он пробежал мимо уличного радара и оказалось, что его скорость 16 миль в час (быстрее 25 километров в час)!

В Британии некоторые радары при измерении скорости используют эффект Доплера — не обязательно находиться в автомобиле, чтобы он тебя засёк. Видео моментально дало старт новому челленджу, и кажется крайне подозрительным, что в Англии проживает столько людей со сверхспособностями.

Сегодня в галерее — фотосессия моделей с мусором в Челябинске. Таким образом местный фотограф Даниил Антонов начал борьбу с хламом, который накопился в городских дворах.