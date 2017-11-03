3 ноября: Станцуйте свою диссертацию!

Уррра! Пятница! Впереди аж ТРИ выходных!

Уже решили, что будете делать на длинных выходных? Если идей нет, то бегом в наш специальный обзор: рассказываем, где и когда будет все самое интересное.

И о погоде. Так странно и радостно видеть понедельник в прогнозе на выходные:

Начнем с просто мозговзрывательной темы.

Объявлен победитель конкурса "Станцуй свою диссертацию".

Да, мы серьезно. Каждый год один из самых престижных научных журналов мира, Science, проводит проводит танцевальный конкурс Dance your PhD («Станцуй свою диссертацию»). Участникам предлагается в танце объяснить содержание своей научной работы. Цель конкурса — в популяризации науки и просто в развлечении. Победитель в каждой категории получает приз — 500 долларов, еще 500 вручают абсолютному победителю.

В этом году главный приз получила американка Нэнси Шерих, математик. Она изучает топологию - раздел геометрии, в котором нет принципиальной разницы между чашкой и бубликом, неважны размер и форма, а важна непрерывность. Специализация Шерих — топология косичек. Да, существует такой раздел топологии — теория кос (а еще — теория узлов), она изучает косы и группы кос. А еще Нэнси занимается гимнастикой на воздушных полотнах, которая как нельзя лучше дополнила рассказ о своей диссертации. Все равно ничего непонятно, но красиво:

Приз зрительских симпатий и победу в номинации «Химия» завоевала Наталия Оливейра из Бразилии. На видео вся ее лаборатория танцует и рассказывает о сложных поисках биосенсора для криминалистов:

А Моника Мортиш, эколог, попросила друзей сплясать веселый свинг, чтобы рассказать об эпидемии, уничтоживших морских звезд:

А Джудит Петервари рассказала в своей конкурсной работе об эволюции идей. И заняла первое место в категории гуманитарных наук!

Круто, да? Помните, в о чем был ваш диплом/диссертация? Смогли бы СТАНЦЕВАТЬ тему?

Добавим капельку бодрости.

В Австралии турист случайно снял на балконе отеля удар молнии, прошедший в сантиметрах от него.

Новости!

В прошлые выходные болельщики клуба по американскому футболу «Сиэтл Сихокс» поддерживали свою команду настолько громко, что… вызвали всплеск сейсмической активности! Квотербек Расселл Уилсон сделал решающий тачдаун за 21 секунду до конца матча, и трибуны закричали от радости. Да так громко, что их «активность» зафиксировал сейсмометр Вашингтонского университета (находящийся недалеко от стадиона). Профессор Джон Видале подтвердил, что крик болельщиков был равнозначен микроземлетрясению магнитудой примерно в 1 балл. При этом, как отметил Видале, длился этот всплеск достаточно долго (его можно увидеть на ролике):

И еще кое-что футбольное. Египетский клуб «Аль-Ахли» решил порадовать фанатов и провести открытую тренировку на своей базе в Каире перед отъездом на ответный матч финала африканской Лиги чемпионов. На тренировку пришли 15 тысяч болельщиков. Их было столько, что они не поместились на весьма скромных трибунах базы и просто вышли на поле. В итоге тренировку отменили, а в СМИ попали впечатляющие фотоснимки:

Кстати, в это воскресенье, 5 ноября, наш "Арсенал" проведет очередной матч. На этот раз в Хабаровске, против местного клуба "СКА-Хабаровск". Начало игры в 11.00, болеем за наших вместе с Myslo!

И немного про искусство. Во Флориде художник расписал забор "под Ван Гога" по заказу местных жителей. Получилось очень красиво, но Баба Яга власти все равно против. Типа это граффити, а граффити в жилых зонах под запретом. Если роспись не будет закрашена, художник и владельцы дома получат штраф — они должны будут заплатить 250 долларов (около 14,5 тысяч рублей) за каждый день, пока рисунок остаётся на заборе. Какие-то прям сволочи, а не власти:

Музыкальная пауза!

Бывший гитарист Oasis Ноэл Галлахер представил новые песни своего сольного проекта «Noel Gallagher's High Flying Birds» на вечернем шоу «Later… With Jools Holland». В составе группы музыканта присутствовала девушка, сыгравшая на ножницах. Ага, мы не сошли с ума:

Кажется, в инстаграме рождается новый флешмоб.

Блогер Кевин Фрешуотер, который этим летом уже запускал флешмоб "Пол - это лава", снимает то, как портит еду своих друзей. В последнюю секунду перед тем, как они пытаются сделать фото красивого блюда для инстаграма, Кевин безвозвратно меняет картинку:

В галерее - просто котики и песики в очках. Кажется, это квинтэссенция милоты.