21 февраля: Самолётное пальто и Глок-музыка

Доброе утро! Держите вкусняшку.

Начнем с бодрого и веселого видео о том, как избавиться от крысы за 10 секунд. Мастер-класс показывают студентки Университета Дюкейн (штат Пенсильвания). Гоооол!

We came up with this ridiculous plan to get this rat out of our house and IT ACTUALLY WORKED!!!! BYE BITCH pic.twitter.com/c5qW76mzP8 — Jody Mackin (@jodeball4REALZ) 17 февраля 2017 г.

Новости.

Дизайнеры компании Juice Promotions Australia разработали необычное пальто для путешественников. Оно называется незатейливо - Airport Jacket. В 14 карманах пальто можно спрятать вещи общей массой до 15 килограммов! А это уже эквивалент небольшого чемодана. Понимаете, да? Можно совершенно бесплатно пронести все это на борт самолета! В специальном «авиапассажирском» пальто, как уверяют разработчики, легко помещается ноутбук, планшет, смартфон, фотоаппарат с объективом, зарядные устройства для них, наушники, кроссовки, шлёпанцы, джинсы, пять футболок, трое трусов, пара носков, документы, ключи и очки. Что ещё нужно в отпуске? И все эти ценные вещи отныне не придётся сдавать в багаж — а значит, авиакомпания никогда их не потеряет. За пределами аэропорта Airport Jacket можно снять и быстро превратить в удобную сумку. Благодаря легко отстёгивающимся карманам длину пальто можно регулировать, выбирая один из трёх вариантов в зависимости от количества перевозимых на себе вещей. Разработчики запустили краудфандинговую кампанию, чтобы собрать средства на выпуск пальто. Первые клиенты получат Airport Jacket в мае по цене от 180 долларов.

Группа гарвардских ученых объявила, что уже близка к воскрешению мамонтов. Исследователи хотят имплантировать созданный геном внутрь эмбриона слонов, что, по их оценкам, можно будет сделать уже в течение ближайших двух лет. Как только это получится, они поместят эмбрион в искусственную матку. Правда, пока технологии недостаточно, так что пройдет еще несколько лет, прежде чем мы увидим настоящего шерстистого мамонта, или даже целый парк мамонтов!

Японские инженеры из Dmet Products изобрели браслет BeatMoovz, включающий звуки под танец пользователя. Устройство представляет из себя резиновый браслет со встроенным Bluetooth-модулем и акселерометром. BeatMoovz соединяется с одноимённым приложением на смартфоне, которое содержит библиотеку из 400 звуков. Пользователи могут использовать до четырёх устройств одновременно и назначить на каждый браслет звучание разных инструментов. BeatMoovz можно надевать не только на запястья, но и на ноги. Устройство появится в продаже в августе 2017 года по цене 60 долларов за два браслета. Вот несколько роликов, демонстрирующих работу этого устройства:

Музыкальная пауза. Президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин сыграл «Марш Радецкого» Штрауса на двух пистолетах марки «Glock». Аккомпанировал ему струнный оркестр Noir. Видео опубликовал канал Russia Today.

Между прочим, это Крючин делает вовсе не впервые. Ему вообще нравится такое сочетание - музыка и "Глоки". Осенью прошлого года он исполнил таким образом «Оду к радости» Людвига ван Бетховена, детскую песенку Old MacDonald Had a Farm и «Мурку». Новый инструмент Крючин назвал «Глокафоном»:

Кстати, о музыке. Тут ученые из Нортумбрийского университета при помощи компьютера смоделировали идеальный женский танец. Исследователи уверяют, что эти движения гарантировано привлекут мужское внимание. Что скажете, эксперты Myslo?

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Конструкция обеспечивает оптимальное освещение для всех расположенных на ней растений. Её можно собрать из обычной фанеры и винтов, и она способна служить как декоративным элементом, так и своего рода «беседкой» внутри помещения.

Создатели оригинальной конструкции The Growroom рассказали, что самый первый павильон такого рода вызвал большой интерес у публики, и что их просили продать конструкцию. Но они предпочли опубликовать инструкцию в открытом доступе, чтобы все желающие смогли построить The Growroom своими руками.

Скорее бегите по ссылке. Там, конечно, все на английском, но есть вполне очевидные рисунки. Построите беседку - все соседи обзавидуются! И не забудьте пригласить Myslo на чаепитие по случаю презентации твореният - напишем про вас классную статью.=)

В галерее - интересное "пособие" по изучению арабского языка. Художник Mahmoud El Sayed создает иллюстрации на основе вязи. Зато легко запомнить!