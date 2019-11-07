7 ноября: собственный кинотеатр по цене картонного квадрата

Доброе утро! Сегодня пасмурно и очень трудно просыпаться.

Но мы знаем рецепт бодрости и хорошего настроения – чашечка кофе, любимый завтрак и парочка хороших новостей, а еще котомассаж.

За окном сегодня не только пасмурно, но и прохладно. Одевайтесь теплее.

Очередная оптическая иллюзия поражает воображение пользователей Сети. С помощью программных кодов художница создала необычную картину, которую каждый сможет увидеть по-разному.

Внешне картина выглядит произведение искусства эпохи Барокко, только состоит она из программного кода, поэтому каждый браузер видит ее по-своему.

Первое изображение транслирует Google Chrome, а вот так картина открывается в Safari.

А тем временем в очередной раз отличился телеканал НВО. Он выпустил специальную черную коробку с прорезями для ног, в которую можно забраться, чтобы посмотреть наедине любимый сериал.

На пляжах Финляндии появились гигантские ледяные шары, похожие на куриные яйца. Местных жителей очень удивило необычное зрелище.

На самом деле, этому природному явлению есть логическое объяснение. Морские волны размывают подтаявший лед у берега. В переохлажденной воде кусочки льда слипаются и образуют крупные льдины. Волны придают им округлую форму.

В качестве музыкальной паузы послушаем новую песню Сюзанны.

В галерее сегодня самые необычные изобретения человечества.