24 июля: неожиданный попутчик и студент, который очень любит учиться

Доброе утро! А вот и пятница!!! Начинаем подготавливаться к выходным, и читаем хорошие новости. Поехали!

К выходным распогодится! Сегодня, правда, синоптики обещают дождь и до +18 тепла. В субботу погода точно станет лучше: облачно с прояснениями и столбики термометров стремительно ползут вверх, днем уже до +22 градусов. А воскресенье подарит малооблачную погоду и до +24 градусов Цельсия.

Житель Канады Джастин собирался путешествовать в одиночестве, но в его планы вмешался щенок койота. Историю спасения опубликовали в фейсбуке Центра реабилитации дикой природы Саскачевана.

Джастин сплавлялся на плоту по рекам Ред-Дир и Саскачеван, когда заметил в воде животное. Перед этим он слышал звуки, похожие на «драку собак», но не придал им значения. Пытаясь разглядеть зверя, он упал в воду сам и с трудом вылез вместе с находкой обратно на плот.

Животное оказалось щенком койота. Джастин рассказал, что детеныш был без сознания и не дышал. Его удалось откачать через непрямой массаж сердца.

Путешествие заняло 10 дней, на протяжении которых у Джастина не работала сотовая связь. Он приютил щенка, назвав его Йип-Йипом. Койот спал в его рюкзаке, ел его еду и оказался довольно ласковым.

Вернувшись в цивилизацию, мужчина позвонил жене, чтобы посоветоваться. В итоге Йип-Йипа определили в Центр реабилитации дикой природы Саскачевана. Специалисты сообщили, что он постепенно отвыкает от людей. Для детенышей это хороший признак: щенок сможет быстро влиться обратно в дикую природу.

Час студийных импровизаций от московских авангардистов, которые они, кажется, могут играть бесконечно. Исследовать эти джемы так же увлекательно и бесполезно, как разгадывать сканворд из несуществующих слов на обложке диска. Сегодня слушаем ГШ – «То же, что и штаны».

У 39-летнего индонезийца Велина Кусумы очень необычное хобби, которому он верен уже больше 20 лет. Он очень любит учиться и постоянно получает дипломы. Его историю рассказал телеканал CNBC Indonesia.

В 1999 году, когда ему было 18 лет, Кусума получил степень по промышленному проектированию в Университете Сурабайи. И с тех пор он не останавливается в обучении.

«Университет для меня хобби, мне действительно нравится учиться. Я уверен, что, поступив в университет, я получу знания, которые мне пригодятся в практическом смысле», — рассказал Кусума.

Среди его достижений: степени бакалавра по 11 предметам, три магистерские степени и 18 профессиональных сертификатов.

Кусума отметил, что любил учиться еще со школы и посещал различные курсы, которые не были доступны в общеобразовательной программе: он изучал компьютеры, бухгалтерский учет и английский язык.

«Вечный студент» даже побил рекорд страны по количеству учебных часов за один семестр.

Сейчас Кусума продолжает учиться: он изучает математику и говорит, что эта профессия ему особенно подходит, так как он работает финансовым аналитиком.

Apple представила фотографии, победившие в международном конкурсе iPhone Photography Award (IPPAWARDS). Все фотографии, сделанные на камеру Iphone. Первое место занял фотограф Артем Барышев из Санкт-Петербурга. В нашей галерее вы можете посмотреть всех победителей конкурса 2020 года.

Веселых выходных и хорошего настроения!