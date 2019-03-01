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Утро в Туле
1 марта: Весна пришла - отмечаем дошираком!

1 марта: Весна пришла - отмечаем дошираком!

Доброе утро, друзья! Всех с пятницей и первым днем весны!!!

 

О том, как правильно провести первые весенние выходные в нашем регионе, читайте в специальном обзоре Myslo. Как обычно, собрали для вас все сливочки:

Календарная весна у нас, судя по прогнозу синоптиков, начнется со снегопада и мороза. Конечно, чучело зимы-то мы еще не сжигали:

 

Предлагаем немного позалипать над вот этим сочным стоп-моушен видо с фруктами и овощами.

35 секунд удовольствия, а потом - процесс "изнутри":

 

Пушистая милота.

Кролик зевает рычит, как динозавр! О_о

 

Новости.

В Казани шутят: на въезде в жилой комплекс «Южный парк» установили макет могилы Кенни из одноименной анимации, который прославился тем, что умирал почти в каждой серии. Инсталляцию застройщик уже убрал, но успел воспользоваться хайпом: написал в инстаграме, что «персонаж не просто жив, но и купил квартиру по нашей акции в ЖК „Южный парк“ и даже занимается скандинавской ходьбой вместе с жителями».

 

Водитель Uber из Сиэтла Джордж Юр придумал, как рассмешить своих клиентов и сделать обычную поездку на такси особенной. Он предлагает им "меню поездки"! Пять вариантов на выбор: «стендап», «поездка в тишине», «терапевтическая поездка», «стремная поездка» и «грубая поездка». Если выбрать поездку со стендапом, таксист начнет шутить, рассказывать забавные истории и давать жизненные советы. Пример таких советов указан прямо в меню: «Никогда не набивайте татуировку с именем вашей возлюбленной. Никогда». Во время «поездки в тишине» Юр просто молчит, а во время «терапевтической поездки» — выслушивает клиента и всячески его подбадривает. В случае «стремной поездки» таксист также молчит, но время от времени бросает на пассажира странные взгляды в зеркало заднего вида. При выборе «грубой поездки» Юр ругает все подряд. По словам таксиста, чаще всего пассажиры выбирают стендап и «поездку в тишине». А вы бы что выбрали?

 

Новинка из мира моды - анимированный рюкзачок Pix! На его интерактивный экран можно вывести почти что угодно: уведомления, погоду, текст, анимацию, а также поиграть в тетрис и другие игры. Купить можно уже сейчас, стоит 218 долларов (со скидочкой).

 

Танцуют все!

Русские ребята сняли «танцевальный ревайнд», собрав в одном ролике 26 вирусных танцев на каждую букву английского алфавита.

Да, оно вертикальное. И еще полностью снято на айфон:

 

Новинка для киноманов: вышел свежий трейлер новых «Людей Икс» с Софи Тернер в роли Джин Грей.

Вариант на русском:

Оригинальная версия:

В России фильм выходит в прокат 6 июня.

 

В галерее сластяшки! Необычные десерты от кондитера из Петербурга. Да-да, это все тортики!

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Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 05:37 +3
28 февраля: Пока-пока, зима!
28 февраля: Пока-пока, зима!
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