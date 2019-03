7 марта: Всем девочкам - цветочки!

Доброе утро! Всех с четвергом, который на этой неделе как пятница. Еще и предпраздничный день - красота!

О погоде на предстоящие длинные выходные.

Сегодня еще небольшой минус, а уже с 8 марта - плюсовые температуры и, как следствие, дожди. Весна идет!

Начнем этот уик-энд с щедрой порции милоты.

В конце февраля шотландский приют для животных The New Arc, расположенный в округе Абердиншир, объявил сбор щеточек для туши. Они нужны активистам для ухода за питомцами. Щеточки призваны заменить осиротевшим животным — к примеру, кроликам и голубям — родительский уход. Щеточкой с шерсти и перьев можно снять клещей, личинки и яйца насекомых. Также это помогает наладить отношения между животными и людьми.

После обращения в фейсбуке в приют прислали сотни щеточек со всего света, в том числе из Австралии и Америки.

Кстати, идея вовсе не новая. Использовать щеточки для туши при уходе за животными придумали в приюте, расположенном в Северной Каролине. Защитники животных подчеркивают, что жертвовать ненужные щеточки приютам — значит давать вторую жизнь товару из пластика. Двойное добро!

Не будем забывать, что завтра Международный женский день.

У ГИБДД в Уфе какое-то свое, особенное понимание этого праздника. К 8 Марта они на своей странице во «ВКонтакте» опубликовали видео под названием «День без женщин» (довольно старое, кстати говоря), в котором показано активное дорожное движение без помех. В анонсе к ролику на странице его назвали «мечтой каждого настоящего мужчины». «Сотрудники ГИБДД не хотели никого обижать. Идея была в том, чтобы настроить мужчин в преддверии выходных дней быть внимательными и законопослушными на дороге, соблюдать в этот день и всегда правила дорожного движения», — заявили в пресс-службе МВД Башкирии. Ну-ну.

Новости!

"Все в дом, все в семью" - по такому принципу живет котик из Великобритании по кличке Тео. Он постоянно что-то ворует у соседей и тащит к себе домой, к хозяину. Среди его трофеев — зарядное устройство для телефона, ручки, куклы, рождественские украшения и игрушки других кошек. Хозяйка кота Рэйчел Друэ не раз шутила, что ждет, когда он принесет домой что-то действительно ценное. Этот момент настал — Тео украл деньги. Недавно владельцы кота переехали в новый дом. Они думали, что Тео оставил свою привычку в прошлом. Но на новом месте он еще больше увлекся и украл пластиковый пакетик с 26 фунтами стерлингов — один из соседей оставил их для молочника. Внутри пакета лежала записка с адресом, поэтому хозяин кота и супруг Рейчел Друэ Пол Эдвардс смог вернуть деньги владельцу. Эдвардс объяснил, что их кот — хулиган и нарушитель общественного порядка. «Молодой человек улыбнулся, взял деньги и повел себя так, словно подобное происходит постоянно», — рассказала Рейчел Друэ. Ее супруг считает, что это была хорошая возможность познакомить новых соседей с привычками кота. Запомните это лицо морду:

Компания Warner Bros. Pictures снимет фильм о японской мультяшной кошке Hello Kitty. Это будет первый фильм, снятый об этом персонаже за 45 лет его существования. Пока неизвестно, будет ли это анимированный фильм или картина с живыми актерами. Отмечается, что тот факт, что Хеллоу Китти не разговаривает и не меняет выражения лица, не смутил компанию.

И добрая история из Канады. Самолёт рейса Торонто — Галифакс (Новая Шотландия) из-за непогоды был вынужден сделать остановку в канадском Фредериктоне и простоять там более восьми часов с людьми на борту.

Ожидание, конечно, было долгим и стрессовым, так что пилот заказал в местном ресторанчике 23 пиццы, чтобы накормить загрустивших пассажиров. Менеджер ресторана, в котором сделали заказ, рассказала, что сотрудники «смеялись всю ночь» из-за необычных клиентов. Еду доставили в течение часа. Милота!

Музыкальная пауза.

Будем смотреть новый клип рэпера Future на трек «Goin Dummi» с его последнего альбома «The WIZRD». В новом видео музыкант выступил в качестве повелителя подводного царства, восседающего на троне в окружении русалок и нереид.

Короче, классическое рэп-видео с красотками, но только под водой:

Интернет-флешмоб, который отлично подходит для Масленицы - "сырной" недели!

Родители по всему миру кидают сыр в своих детей (и не только) — и записывают их реакцию на видео. Новый флешмоб получил название #cheesechallenge. За пару дней он распространился в твиттере, фейсбуке, Tik Tok и других соцсетях. Примерно вот так это все выглядит:

It gets better every time I watch it pic.twitter.com/QPRN42x8Xo

Tried the #CheeseChallenge on the Wheez ???? #Caturday pic.twitter.com/jxe5UsDYh1

when you decide to do #cheesechallenge on your baby but someone else takes part in it ???? pic.twitter.com/HSypAJFLnk