3 ноября: нейросеть, которая рисует картины по словам, и необычная задачка в контрольной по физике

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О погоде на праздники. Начало выходных встретит туляков дождями и до +12 градусов, к субботе осадки прекратятся, чтобы в воскресенье вернуться и принести похолодание до +6 градусов.

В январе этого года американская компания OpenAI представила DALL-E — нейросеть, которая генерирует изображения по текстовому описанию. Искусственному интеллекту можно загадать что угодно, даже нечто абстрактное или странное, он все равно это нарисует.

Единственный недостаток: алгоритм понимает только текст на английском языке. Команды SberDevices и Sber AI вместе со SberCloud решили это исправить и создали ruDALL-E — отечественную версию алгоритма.

Это первый подобный проект на русском языке. Нейросеть мультимодальная, она обучается и на картинках, и на текстах, благодаря чему может генерировать почти бесконечное количество новых изображений по конкретному заданию.

Работа идет в три этапа. Сперва нейросеть «читает» текст и создает на его основе определенное число картинок. Затем в работу включается вторая нейросеть. Она выбирает из этого набора наиболее удачные и точные картинки. А третий алгоритм увеличивает изображения без потери качества.

Зачем всё это нужно на практике? Если верить сайту компании, ruDALL-E — полезный инструмент для дизайнеров любых направлений. С помощью нейросети можно проектировать интерьер, создавать стоковые картинки и векторные иллюстрации, материалы для рекламы и копирайтинга. С помощью нейросети можно создать уникальную картинку под конкретное описание, а также генерировать необходимое число иллюстраций со свободной лицензией.

Сегодня слушаем Imagine Dragons x J.I.D – Enemy.

Учительница одного из тюменских колледжей Анастасия рассказала в своем твиттере, что добавила в контрольную по физике задание нарисовать животное — котика, ежика или динозавра в зависимости от варианта. И показала, как её ученики справились с заданием.

Анастасия рассказала, что решила добавить задание с рисунками в контрольную, чтобы помочь студентам расслабиться. Она отметила, что с небольшой задачей справились все — и даже получили один балл за выполнение.

«Задание придумала во время очередной проверки однотипных тестов. Решила, что неплохо было бы как-то снять у студентов напряжение во время контрольной, потому что всё равно они волнуются, как бы хорошо ни готовились. Поэтому решила попросить в одном из заданий нарисовать небольшой рисунок. Так и мне легче и веселее проверять», – рассказала учительница Анастасия.

Поскольку это задание не несет в себе никакой проверки знаний по физике, на оценку они не влияли никак, даже если бы их не рисовали, студенты могли бы получить отличную оценку только по итогу решенных задач. Однако рисунок давал +1 балл, поэтому кому-то он даже помог с оценкой.

Все владельцы собак и котов знают, что сделать удачное селфи со своим домашним любимцем — это почти непосильная задача. В тот момент, когда вы решаете сделать совместный портрет дома, в машине или на природе, питомцы обычно готовы вас поддержать и принять эффектную для фотографии позу. Но будьте готовы к тому, что пушистая модель отвлечет от вас всё внимание! Например, вот таким образом.

Хорошего дня и звездного настроения!