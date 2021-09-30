30 сентября: защитник экологии выхухоль Хохуля и конструктор, который учит программированию

Доброе утро! Вот и подходит к концу первый осенний месяц. А наши хорошие новости не заканчиваются. Поэтому спешите их читать. Поехали!

Сегодня в Туле пасмурная погода, а воздух в городе прогреется до +10 градусов.

27 сентября в Рунете завирусились фотографии выхухоля Хохули — маскота минприроды Калужской области. Персонаж стоял на защите экологии с конца 2019 года, но привлек внимание интернета только спустя два года, когда его должность чуть было не передали лосю в камуфляжном костюме. В соцсетях защитили героя и помогли реанимировать его карьеру.

Хохуля появился в сети 9 декабря 2019 года — предстал в образах, нарисованных участниками конкурса. Уже через полтора месяца человек в ростовом костюме персонажа стал рассказывать детям об экологии на уроках в местных школах. В своем инстаграме и на ютуб-канале минприроды он также рассказывал об экологических проблемах, правилах поведения на природе и коронавирусных ограничениях.

Местные дети регулярно участвовали в конкурсах, посвящая выхухолю песни, стихотворения и рисунки, но популярность за пределами области пришла не сразу. В Рунете о Хохуле мало кто знал, даже несмотря на нестандартную внешность. Всё изменилось, когда на место выхухоля пришел лось в камуфляжном костюме.

Жители области решили поддержать полюбившегося Хохулю, и по итогам импровизированного голосования он победил. Одновременно с этим о Хохуле в твиттере рассказал пользователь под ником мобеуз. За сутки фотография маскота разошлась в соцсети, набрав почти 400 ретвитов.

Одни с трудом опознали животное, сравнив его образ с состоянием экологии в стране, а другие поддержали, узнав о конкуренции с лосем. Многие при этом отметили схожесть выхухоля с пчелой из «Деревни дураков» и сравнили его с пряником-спасателем из Тульской области.

Однако в администрации региона объяснили, что есть три официальных символа, отвечающих за разные сферы экологии, и менять никого не будут.

«Ночной Каприз» — триумфальное возвращение сайд-проекта Ивана Урганта. И совсем не смущает, что это всего лишь кавер на известную песню «Морального Кодекса», здесь важен вайб, дополненный видеорядом в стиле азиатских блокбастеров. Сегодня слушаем Grisha Urgant — «Ночной Каприз».

Образовательный отдел Lego выпустил набор STEAM Essential, который обучает детей из начальной школы робототехнике и программированию. STEAM — это подход к обучению, когда полученные знания применяются на практике.

В наборе четыре персонажа: Лео, Софи, Дэниела и Мария. У них свои предыстории и особенности внешности. В Lego рассказали, что «потратили много времени на выбор их имен, волос и языка тела, чтобы сделать набор разнообразным». «Мы постарались сделать его как можно более инклюзивным, чтобы привлечь больше детей к этому виду обучения», — добавил руководитель отдела технологий Lego Education Эндрю Сливински.

С помощью приложения, разработанного для набора Essential, школьники могут изобретать механизмы и заставлять их работать. После написания кода приложение отправляет его на сетевой концентратор, подключенный к двигателям и датчикам, активирующим механизм.

По словам Сливински, персонажи помогают детям учиться социальному и эмоциональному взаимодействию. Особенно это важно в период пандемии, когда школы частично закрыты. Обучение через игру он видит как наиболее эффективное для начальных классов.

Все мы хотим хорошие фотографии себя любимых, но не всегда это получается. Иногда в кадр влезают непредвиденные события в виде прохожих, животных или тех, кто специально хочет испортить снимок. Но не стоит расстраиваться, если в кадре появился нежелательный объект — возможно, от этого снимок станет только круче. Так и произошло в этих 12 случаях, которые мы собрали здесь специально для вас.

Хорошего дня и приятного настроения!