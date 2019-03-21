21 марта: Мусор за 33 миллиона и упрямая коала

Доброе утро! Между прочим, сегодня весеннее равноденствие — день почти равен ночи. Так что просыпаемся и не упускаем ни минутки!

Правда, погода у нас пока что не совсем весенняя. Вернее, весенняя, конечно (плюс все-таки!), но не настолько, насколько нам этого хотелось бы:

Начнем с милоты.

В Австралии винодел Тим Уитроу оставил машину открытой (чтобы его собака могла выйти погулять, когда захочет), и туда забралась отдохнуть коала. В машине работал кондиционер, было приятно и прохладно — и конечно медвежонку очень понравилось. Уитроу сделал с животным селфи и попытался выгнать из салона.

Винодел вежливо уговаривал коалу покинуть автомобиль, гладил по голове, предлагал попить воду из бутылки. Но все оказалось зря — от Уитроу лишь небрежно отмахнулись.

В конце концов упрямое животное переползло на переднее кресло, исцарапало приборную панель — и только тогда покинуло машину. Вся история, разумеется, заснята на видео — мы же в 2019-м:

А теперь взбодримся.

Тут в Красноярске состоялся мужской чемпионат по пощёчинам. Приз был 30 тысяч рублей, победил местный житель, весящий 168 килограммов — 28-летний фермер Василий Камоцкий по прозвищу Василий Пельмень.

Выглядит все это мега дико:

Новости!

Ну очень дорогой мусор: жвачка бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона, которую он жевал во время своего последнего матча во главе английского клуба, продана на аукционе за 390 тыс. фунтов (450 тыс. евро или 33 млн рублей). В том поединке «МЮ» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» — 5:5. Вырученные средства пойдут в благотворительный фонд «Манчестер Юнайтед». Очень, конечно, интересно, что с жвачкой будет делать ее новый «счастливый обладатель» — дожует?..

Компания из США и Китая представила самоуправляемый чемодан Ovis Suitcase. Новинка выглядит как обычный чемодан, но может сама ездить за владельцем и обходить препятствия. Работает по принципу беспилотных машин и постоянно сканирует всё вокруг. Ох, прям спасение для путешественников:

А в Норвегии сегодня состоится торжественное открытие первого в Европе подводного ресторана! Находится заведение на южном побережье в Линдеснесе, называется Under (буквально — «Под»). Его подводная часть разместилась на глубине пяти метров. Через огромное панорамное окно можно наблюдать за подводной жизнью морских обитателей.

Музыкальная пауза!

Отметим день весеннего равноденствия солнечной песенкой от Михайлы Симпсон - ямайской певицы и рэперши. Прям заряд позитива и отличного настроения:

И кое-что интересное для фанатов сериалов.

Вышел первый трейлер третьего сезона «Очень странных дел» — повзрослевшие герои, новые монстры и День независимости.

А нашей галерее - снимки с фестиваля Las Fallas (Лас Фальяс - праздник весны, что-то вроде нашей Масленицы, что ли), который на днях прошел в Валенсии. Самые яркие его события - это нереальное пиротехническое шоу (на видео) и сожжение громадных самодельных фигур.