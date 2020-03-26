26 марта:бесплатные уроки игры на гитаре и новые выходки «Вятского кваса»

Доброе утро! Для любителей пестрых открыток к любому празднику и игроков «Фермы» этот четверг будет особенным. Сегодня соцсеть «Одноклассники» отмечает свой день рождения.

Немного о погоде. Сегодня будет тепло и солнечно. Наконец-то настанет настоящая весна без всяких климатических аномалий.

Перед началом рабочего дня предлагаем немного размяться интеллектуально. Попробуйте найти жену фермера на изображении.

А вот и ответ.

Лидер рынка музыкальных инструментов компания Fender открывает бесплатные курсы по игре на гитаре на время карантина. Трехмесячные курсы будут проходить в мобильном приложении Fender Play. Все это время пользователям будут доступны обучающие видео, бесплатные приложения и персональные инструкции. За это время желающие научатся играть сотни разных песен.

«Вятский квас» продолжает поражать своими неожиданными рекламными кампаниями. Теперь у него появился молодежный аккаунт в Инстаграме. На странице нет никаких народных костюмов и деревенских пейзажей, вместо этого - единороги и ультрамодные молодежные образы.

В качестве музыкальной паузы посмотрим по-домашнему уютный клип группы «Звери».

В галерее сегодня кулинарные шедевры японского блогера Etoni Mama. Женщина превращает обычные блюда в персонажей мультфильмов.