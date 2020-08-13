13 августа: диснеевские собаки и прозрачный телевизор

Доброе утречко, друзья! Просыпаемся и заряжаемся позитивом! Осталось всего два рабочих денька, а потом — выходные.

А что у нас с погодой? Прохладно и дождливо! Брр, почти осень. Одевайтесь теплее и не забудьте зонтик.

Все смотрели мультфильм «Тайная жизнь домашних животных»? Так вот, у вас есть шанс «превратить» свою собаку в персонажа диснеевского мультика! В мессенджере Snapchat появился новый фильтр Cartoon face. Вот как это выглядит:



Фото: @kebbiedinsman, kayleigh_and_emilia, charliepupjrt, adventuresoffluffyteddy, southtexas_corgis.

Просто ми-ми-ми!

Но иногда фильтр работает как-то странно и получаются мохнатые монстры:



Фото: @stlgremlin, smudge.shooter.

Милая история из Санкт-Петербурга. Местная жительница Анастасия Позняк спасла с фермы двух рысей: их выращивали ради меха, а ее семья выкупила четвероногих. Теперь Настя рассказывает об их жизни в своих соцсетях. Кстати, зверьков зовут Геральт и Булочка.



Фото: instagram.com/lynx_and_husky.

Девушку часто спрашивают, не съедят ли рыси своих хозяев. Но она уверена, что нет.

— В природе не существует рысей-людоедов. А, например, среди пум, львов и тигров случаи людоедства известны, — говорит Настя.

Технологии XXI века: компания Xiaomi представила прозрачный телевизор за семь (!) тысяч долларов. Mi TV LUX OLED Transparent Editio накладывает изображение поверх естественного фона, пишет Tj.

В телевизоре использовали технологию TOLED-дисплеев. В экранах такого типа используют прозрачные компоненты: диодам не нужна подсветка сзади, это позволяет изображению «парить» в воздухе.

Диагональ телевизора составляет 55 дюймов. Кстати, пока неясно, при каких условиях прозрачность дисплея раскрывается наилучшим образом. Устройство еще не показали в действии.