10 июля: Волосы в банке и пальчиковый калейдоскоп

Всем привет! Выходные прошли, впереди трудовые будни. Морально готовы?

Не волнуйтесь, погода поможет настроиться на рабочий лад:

Начнем с милоты дня. 6 июля большая панда по кличке Юань Цзай из зоопарка в Тайбэе (Тайвань) отметила четырехлетие. Это первая панда, которая родилась на острове.

К празднику сотрудники зоопарка приготовили подарок: зеленый торт, состоящий в основном из листьев бамбука. Кулинарный шедевр украсили ананасом, виноградом, морковью и вареной кукурузой - вкусняшки для панды! Получилось очень даже красиво:

Увы, Юань не смогла в полной мере оценить тортик. У нее сейчас период спаривания, и ей не до еды.

Подробнее в сюжете:

История к завтраку!

Британка решила разнообразить рецепт обычного бутерброда с сыром: она намазала тост шоколадной пастой, а сверху посыпала тертым сыром. Фото "шедевра" опубликовала в твиттере (мирдолжензнатьчтояем). Выглядит чудовищно:

Пользователи твиттера сочли это издевательством над едой и даже в шутку пожаловались в полицию Шотландии. Стражи порядка не среагировали, а стоило бы...

Новости! Сегодня посвятим выпуск арт-объектам.

Аргентинская художница Марта Минухин построила в Германии копию Парфенона из 100 000 экземпляров 170 книг, бывших когда-то запрещёнными. Сама художница называет арт-объект «вызовом всем формам цензуры». Сорок шесть арматурных колонн, повторяющих контур и размеры афинского храма (70 x 31 x 10 м), покрыли сотней тысяч копий 170 книг, предварительно завернув каждую в пластик для защиты от дождя и ветра. В списке — Библия, «Сатанинские стихи», «Приключения Тома Сойера» и «Маленький принц». Русская запрещённая литература представлена романами Солженицына «В круге первом» и «Доктором Живаго» Пастернака. Собирать книги из списка и монтировать сооружение 76-летней художнице помогали десятки волонтёров со всего мира.

Во Франции строить ничего не стали, а просто раскрасили уже имеющийся заброшенный дворец 19 века. Здание заиграло новыми красками благодаря сплочению сюрреализма и стрит-арта. Художник из Испании Окуда Сан Мигель украсил фасад горошками, а затем симметрично воспроизвёл на двух сторонах два огромных черепа. Их «глазами» стали окна самого здания. Инсталляцию назвали «Череп в зеркале».

А в Париже любители стрит-арта обратили внимание на баскетбольную площадку: ее раскрасили ретро-градиентами. Автор проекта - дизайн-агентство Ill-Studio в сотрудничестве с фэшн-брендом Pigalle, основатель которого совместно с Nike реконструировал поле в 2009 году. Обновление площадки приурочено к выходу новой одежды в «баскетбольной» линейке от Pigalle и Nike Labs. Несмотря на то, что оформление площадки получилось красивым и свежим, играть на ней по правилам не получится: на поле не нанесена линия трёхочковых бросков.

Музыкально-танцевальная пауза! Необычный танцевальный коллектив покоряет мир своими... пальцами! Пальчиковый калейдоскоп под The Chainsmokers, смотрим:

И под занавес какая-то фантастическая штука - волосы в банке! Легко наносятся на лысину, выглядят естественно, убираются обычным пылесосом. Вот оно, будущее!

В галерее - необычные работы фотографа Ростислава Ключенко.

Хорошего вам дня!!!