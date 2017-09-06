6 сентября: Музыка на калькуляторе и чемпионат бородачей

Доброе утро! Пора вставать. Доспим до дороге на работу:

Начинаем день с рекорда! Да еще какого!!!

Американский подросток Патрик Понс побил мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Парень, заранее изучив кубик, смог собрать головоломку всего за 4,69 секунды:

Теперь немного милоты. Этим песикам и котикам ну ооочень не хочется просыпаться. А им и не надо - на работу не идти, у них же лапки:

Ну хоть кто-то высыпается...

...Куда высыпается?!... О_о

Новости!

Начнем с тюменского спиннера - не зря же вчера анонсировали. Напомним: 5 сентября в Тюмени планировали раскрутить самый большой в мире спиннер в рамках акции "Спиннер крутится - госуслуги трудятся" (посвящена популяризации портала госуслуг). И, похоже, действительно пошли на рекорд: диаметр тюменского - самого большого в мире - спиннера – 3,75 метра, а вес – почти 30 килограммов. Сдвинуть с места гигантскую игрушку удалось только усилиями четырех человек. Присутствовали ли на акции представители Книги рекордов Гиннеса, не уточняется. Видеосюжет:

Еда за улыбку!!! Платёжная система Alipay и межународная сеть ресторанов общественного питания KFC запустили новый способ оплаты. Чтобы оплатить заказ в терминале, покупателю достаточно улыбнуться в объектив; разработчики утверждают, что на сканирование лица (при помощи 3D-камеры) уходит около двух секунд, в это время специальный алгоритм проверяет личность человека (покупатель также должен ввести номер мобильного телефона, привязанный к кошельку Alipay). На данный момент функция доступна лишь в ресторане здорового питания K Pro, открытом KFC в городе Ханчжоу.

В горном районе Испании планируют построить дом необычной формы - в виде перевернутой пирамиды. В здании есть столовая, гостиная и три больших спальни, а окна в наклонных стенах обеспечивают вид на горы. Рядом - бассейн-пирамидка:

Музыкальная пауза!

Автор канала Youtube It's a small world покоряет сеть своими каверами на популярные хиты, которые записаны... с помощью калькулятора!

Despacito (песня №1 этого лета) - сначала кавер, затем оригинал, для сравнения: