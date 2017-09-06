6 сентября: Музыка на калькуляторе и чемпионат бородачей
Доброе утро! Пора вставать. Доспим до дороге на работу:
Начинаем день с рекорда! Да еще какого!!!
Американский подросток Патрик Понс побил мировой рекорд по скорости сборки кубика Рубика. Парень, заранее изучив кубик, смог собрать головоломку всего за 4,69 секунды:
Теперь немного милоты. Этим песикам и котикам ну ооочень не хочется просыпаться. А им и не надо - на работу не идти, у них же лапки:
Ну хоть кто-то высыпается...
...Куда высыпается?!... О_о
Новости!
Начнем с тюменского спиннера - не зря же вчера анонсировали. Напомним: 5 сентября в Тюмени планировали раскрутить самый большой в мире спиннер в рамках акции "Спиннер крутится - госуслуги трудятся" (посвящена популяризации портала госуслуг). И, похоже, действительно пошли на рекорд: диаметр тюменского - самого большого в мире - спиннера – 3,75 метра, а вес – почти 30 килограммов. Сдвинуть с места гигантскую игрушку удалось только усилиями четырех человек. Присутствовали ли на акции представители Книги рекордов Гиннеса, не уточняется. Видеосюжет:
Еда за улыбку!!! Платёжная система Alipay и межународная сеть ресторанов общественного питания KFC запустили новый способ оплаты. Чтобы оплатить заказ в терминале, покупателю достаточно улыбнуться в объектив; разработчики утверждают, что на сканирование лица (при помощи 3D-камеры) уходит около двух секунд, в это время специальный алгоритм проверяет личность человека (покупатель также должен ввести номер мобильного телефона, привязанный к кошельку Alipay). На данный момент функция доступна лишь в ресторане здорового питания K Pro, открытом KFC в городе Ханчжоу.
В горном районе Испании планируют построить дом необычной формы - в виде перевернутой пирамиды. В здании есть столовая, гостиная и три больших спальни, а окна в наклонных стенах обеспечивают вид на горы. Рядом - бассейн-пирамидка:
Музыкальная пауза!
Автор канала Youtube It's a small world покоряет сеть своими каверами на популярные хиты, которые записаны... с помощью калькулятора!
Despacito (песня №1 этого лета) - сначала кавер, затем оригинал, для сравнения:
И Shape of you - хит не меньшего (а может, и большего) уровня:
Так, хватит мучить свой офисный калькулятор, пытаясь заставить его сыграть "Рюмку водки на столе". Не получится. Такие музыкальные калькуляторы сейчас продаются только в странах Азии. Они работают принципу синтезатора, то есть могут воспроизвести до 20 различных звуков. В Китае стоят около 290 рублей.
Говорят, у модных людей спиннеры скоро уступят место олоидам. Чтоб вы были в теме, расскажем, ху из ху.
Олоид - это необычная малоизвестная геометрическая фигура с удивительными математическими и эстетическими свойствами. Его придумал немецкий скульптор, изобретатель и математик Пол Шатц (Paul Schatz) в 1929 году. Олоид состоит из двух взаимно перпендикулярных дисков; окружность первого диска проходит через окружность второго и наоборот. Олоид необычен тем, что, несмотря на изогнутую форму, движется по идеально прямой линии; кроме того, несмотря на то, что олоид не круглый, он крутится; при этом во время прокручивания каждая точка его поверхности касается земли.
Побежали за олоидами, пока все не раскупили.
В галерее - фотоотчет с чемпионата мира среди обладателей самых необычных усов и бород, который прошел в Техасе.