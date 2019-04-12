12 апреля: Космическая шаурма и дом на молнии

Доброе утро! Всех с пятницей и с Днем космонавтики!

Чем займемся в выходные? Тулу ждет встреча с космонавтом Героем России, трибьют группы «Ленинград» и театральные премьеры. Подробнее обо всех событиях уик-энда — в специальном обзоре от Myslo!

Прогноз погоды на ближайшие три дня вряд ли порадует. Впрочем, такие дожди, наверное, поспособствуют скорейшему распусканию деревьев и вылезанию свежей травы. Учимся находить позитив даже в непрекращающихся дождях!

К праздничному завтраку:

Ко Дню космонавтики Delivery Club представил «современное» космическое питание — в классических тюбиках! — со вкусами популярного фастфуда: шаурмы, бургера, пиццы, наггетсов и картошки фри. Блюда из линейки разыграют в соцсетях Delivery Club и планируют в течение одного дня продавать в Музее космонавтики. Стоимость одного тюбика составляет 400 рублей. Необычное питание изготовили по той же технологии, по которой готовится обычная еда для космонавтов. Хотели бы попробовать?

Вместо мультика.

Новое промо фильма про детектива Пикачу - "видео с кастинга". Смотрите, кто из покемонов пришел пробоваться на роли в новом кино:

Напомним, мультфильм выходит в прокат в РФ с 16 мая!

Переходим к новостям.

Итальянский дом моды Moschino и авторы серии The Sims студия Maxis представили коллекцию одежды, вдохновленную видеоигрой. Созданием коллекции руководил Джереми Скотт, ведущий дизайнер Moschino. Наряды напоминают одежду персонажей The Sims (в ней даже можно увидеть пиксели). Сами модели позируют на фоне декораций из игры. Вся коллекция будет доступна с 14 апреля на сайте Moschino. Некоторые из моделей появятся в новом обновлении для Sims 4.

Американский блогер подарил сыну — большому фанату Гарри Поттера — на день рождения волшебную палочку! С ее помощью можно управлять умными устройствами в доме: включать и выключать свет, ставить музыку на паузу и запускать машину для поп-корна. Тол напечатал палочку на 3D-принтере. В ней нет никакой электроники — только специальный наконечник, отражающий инфракрасный свет. В комнате блогер установил камеру, которую подключил к компьютеру. К ней подсоединены четыре инфракрасных излучателя — благодаря им камера видит и реагирует на кончик палочки. Программа на компьютере выделяет из видеопотока фигуры, нарисованные при взмахе палочкой, и активирует соответствующие им «заклинания». Для тех, кто хочет сделать такую же волшебную палочку, Тол выложил подробную инструкцию в своем блоге.

К миланской Неделе дизайна британский художник Алекс Чиннек представил инсталляцию, в которой старое миланское здание как бы застёгнуто на гигантскую молнию. По словам художника, такой подход позволяет иронично переосмыслить саму сущность здания, за старым фасадом и стенами которого скрывается светящееся пространство. Несколько молний также размещены внутри постройки: одна скрывает светящееся отверстие в полу (для его создания художник перезалил бетонный пол в помещении), вторая размещена по центру внутренней стены. Инсталляция создана для бренда Iqos, но логотип бренда было решено встроить максимально органично — его можно заметить на внешней стене здания, где он замаскирован под уличное граффити.

Музыкальная пауза!

Помните Кирилла Нечаева — блогера, который делает талантливые пародии на звезд российской эстрады? На днях у него вышло новое видео. Он перепел два хиты современной поп-звезды Тимы Белорусских — «Мокрые кроссы» и «Незабудку» — голосами Шатунова, Билана, Бутусова, Дорна и других. Смотрим и приобщаемся:

И еще кое-что музыкальное.

Спустя почти год после смерти шведского диджея Авичи (настоящее имя — Тим Берглинг) вышел его новый сингл «SOS». Композиция, записанная при участии певца Алоэ Блэка, доступна на всех цифровых платформах. На ютьюбе опубликован ролик, в котором собраны воспоминания поклонников об Авичи.

Семья музыканта объявила, что песня «SOS» войдет в альбом «Tim», над которым Авичи работал незадолго до своей смерти. Пластинка выйдет 6 июня 2019 года. Вся выручка от нее будет передана в благотворительный фонд, названный именем музыканта. Фонд будет помогать людям, страдающим психическими расстройствами и находящимся на грани самоубийства.

Милая галерея напоследочек.

Ретриверу Гасу из Канады после операции (упс, его кастрировали!) пришлось носить защитный конус. Его хозяйка превратила это неудобство в игру — и сделала из своего пса косплеера. Оказалось, что при должном воображении ветеринарный воротник может стать картошкой из «Макдоналдса», лампой из мультфильмов Pixar, бокальчиком мартини и даже баскетбольной корзиной: