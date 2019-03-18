18 марта: Мусорный флешмоб и позеленевшая река Чикаго

Доброе утро! Просыпаемся, пора работу работать!

Погода на рабочую неделю.

То дождь, то снег… Но в основном — стабильный плюс. Вселяет уверенность в том, что настоящая весна уже не за горами!

Хотите прям резко взбодриться? Есть у нас один вариант…

Всего лишь 20-секундное видео, а у нас сердце остановилось как минимум трижды. В Уфе экстремалы прошлись по канату, натянутому между двумя десятиэтажками (расстояние — 56 метров). К выполнению трюка молодые люди готовились две недели:

После выполнения прохода по канату, экстремалов задержали сотрудники полиции. По словам одного из молодых людей, им пришлось, «как всегда» написать объяснительную записку, после чего их отпустили.

С 10 марта интернет захватывает новый флешмоб. И он правда крутой! И не бесполезный — наконец-то!

Флешмоб проходит под хештэгом #trashtag. Заключается в том, что пользователи соцсетей со всего мира убирают мусор и делятся фотографиями «до и после». Изначально челлендж зародился на Reddit и был адресован «скучающим подросткам»:

Но флешмоб так всем понравился, что уже пошел дальше реддита и своей целевой аудитории. У нас в стране, по всей видимости, пик челленджа придется на апрель — традиционный сезон субботников. Не забывайте ставить хештэг! ;)

Вот несколько вдохновляющих #trashtag из разных стран:

Участвуем?

Новости!

На выходных во многих городах мира праздновали День Святого Патрика. В Чикаго в этот праздник принято окрашивать одноименную реку в ярко-зелёный цвет. По заявлению властей города, красители растительные и никак не вредят экологии. Зато очень даже способствуют промо города — только взгляните на это великолепное видео!

Инфа для тех, кто вырос в эпоху MTV. C 15 марта Adidas Originals запустил в продажу коллекцию, посвященную главным подросткам 90-х — ленивым и туповатым Бивису и Баттхеду. Любимые фразы и узнаваемые лица главных героев украшают футболки, куртки и, конечно, кроссовки.

Ученые описали новый род пауков — он получил название в честь штурмовиков из вселенной«Звездных войн» — Stormtropis! В него пока что входят четыре вида членистоногих. Согласно исследователям, назвать пауков в честь имперских штурмовиков решили, в частности, потому, что пауки данного рода очень похожи внешне между собой и способны использовать естественный камуфляж.

Залипалочка дня.

Предлагаем посмотреть волшебную визуализацию латинского алфавита.

На работу над каждой буквой уходил один день:

А теперь новинка кино!

С 4 апреля в России начнут показывать новый супергеройский фильм — «Шазам». На днях DC выпустили второй трейлер. Сойдет время скоротать, пока ждем последних «Мстителей»:

А вот оригинальный вариант, на английском:

Капитан, капитан

Улыбнитесь

Ведь улыбка —

Это флаг корабля!

Некий Майк Браун, «бог» фотошопа, оч устал от звезд, которые никогда не улыбаются. Выбрал одного из селебрити, а именно рэпера Эминема, и насильно заставил его стать улыбашкой. Результат у нас в галерее.

И вы тоже улыбайтесь — мир станет прекраснее, обещаем!