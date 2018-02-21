21 февраля: Баскетбольный блюз и олимпийский казус

Доброе утро! На этой неделе присказка "среда пришла - неделя прошла" еще приятнее.=)

В заходной картинке у нас будет вот такой минимализм: пингвины идут к воде. В принципе, такой минимализм сегодня можно наблюдать и на всех улицах Тулы: вместо пингвинов закутанные в теплые пуховики и шубы люди, вместо воды - офисы и заводы.

Котики делают нашу жизнь лучше, так вот вам про котиков.

Популярная тема для роликов в соцсетях - это притвориться умирающим при своем домашнем животном и посмотреть на его реакцию. Обычно это прокатывает с собаками. Они начинают как-то волноваться, лаять, облизывать хозяина и т.д.

А что если "умереть" на глазах своей кошки? Вот что:

Очень вдохновляющая история из мира спорта.

На Олимпиаде американка Элизабет Суэйни, представляющая Венгрию, прокатилась без трюков в дисциплине хаф-пайп - как раз в той, где необходимо показывать трюки. За попытку она получила 30 баллов и ожидаемо стала последней: у предпоследнего места набралось 43 баллов (спортсменка при этом упала во время заезда). Суэйни катается примерно как подавляющее большинство лыжников на "склонах" Малахово, Некрасово и иже с ними:

И тем не менее, она выступила на Олимпиаде! А мы чем хуже?

Рассказываем лайфхак Суэйни: как выступить на Олиспиаде, если ты никудышный спортсмен. Для поездки на Игры надо было попасть в топ-30 на мировых турнирах. Поэтому она ездила только на те соревнования, где меньше 30 участников. И по итогам легко получила заветную путевку. ПРОФИТ!

Новости!

Недавно в Москве прошла очень необычная акция для школьников от организаторов детского шоу. Каждый ученик начальной школы, предъявивший свой дневник, где в прошлой четверти плохих оценок больше, чем хороших, получит бесплатный билет на представление. Школьник же, оставшийся в классе на второй год, имеет право даже на место в первом ряду. Организаторы шоу объясняют свою идею: помогать нужно не тем детям, у которых с учебой все хорошо, а тем, у кого с успеваемостью проблемы. В двоечниках и троечниках есть большой потенциал, который через игры, представления и красочные образы можно раскрыть и направить в нужное русло. Но родителей отличников и хорошистов такое объяснение не устроило, они уже закидали жалобами все возможные ведомства. Ко-ко-ко!

Американская компания Lend a Ear разработала бесплатное приложение для смартфона под названием IHearU. Приложение было создано специально для того, чтобы пользователи могли сообщить другим людям об уровне громкости в ресторанах и кафе. Помимо того, что пользователи могут оставлять субъективные отзывы о шуме, приложение IHearU также может измерять уровни шума в децибелах, используя микрофон. Отмечается, что цель данного приложения – не навредить репутации заведений общепита, а просто дать людям возможность найти более спокойные места для трапезы и общения с близкими. В настоящее время приложение доступно только для людей, проживающих в Сан-Франциско, но в течение года им также смогут воспользоваться жители еще нескольких американских городов. Конечная цель разработчиков – сделать приложение IHearU глобальным.

На краудфандинговой площадке IndieGoGo запустили сбор средств на производство умной маски для сна Dreamlight. Она использует свет, звук, мониторинг состояния и инфракрасные лучи для улучшения сна и качества жизни. Dreamlight выглядит большой, но создатели сделали ее максимально комфортной, чтобы не было давления на глаза, щеки и другие части головы. Когда владелец надевает маску, она это понимает и запускает заранее установленную программу сна. Для быстрого засыпания маска использует свет. Маленькие светодиоды синхронизируются с ритмом дыхания человека, постепенно меняя режим яркости. Это помогает глубоко дышать и готовить организм ко сну. Также свет используется и для просыпания. Вместо привычных будильников, маска начинает постепенно увеличивать яркость светодиодов. Разработчики уверены, что медленное пробуждение позволяет начинать день более расслабленно. В программу сна можно включить специальные звуки, так называемые «правильные шумы», которые помогают спать лучше. Для этого на корпусе маски установили 4 маленьких динамика. Пользователь может подобрать тип звука для себя или комбинировать их. Есть звуки природы, легкая музыка и белый шум, который помогает заглушать шумных соседей или уличный трафик. Также есть бинауральные ритмы и ASMR — звуко-индуцированный звон, который некоторым кажется успокаивающим. В течение всего сна маска собирает данные с акселерометра и других датчиков, которые помогают определить движение человека. Программа на смартфоне использует эту информацию о ночной активности для оптимизации режимов работы света, звуков и других функций. Для любителей косметических процедур у маски есть функция инфракрасной терапии. Это должно помочь повысить циркуляцию крови вокруг глаз во время сна для улучшения кожи лица. А для путешественников есть функция подготовки к перелетам, которая помогает снизить эффект джет-лага. Если в приложение для маски записать дату и время перелета, то программа адаптирует режим сна под временной график страны прилета. Маска Dreamlight стоит 169 долларов по предзаказу (около 9500 рублей). Первые поставки начнутся уже в апреле 2018 года

Музыкальная пауза!

Певица Ферги исполнила гимн США на Матче звезд НБА и попала в центр скандальчика. Артистка решила по-новому переосмыслить национальный гимн и попыталась исполнить его в стиле блюз. Однако все, включая публику и спортивных комментаторов, посчитали такой перфоманс слишком вызывающим и неудачным. Несколько игроков начали хихикать в прямом эфире ещё во время исполнения гимна. Певица уже извинилась не неполучившееся выступление.

Интересно, а как будет звучать российский гимн в стиле блюз?..

А теперь немного красоты.

Фрагменты ежедневного дрон-шоу от Intel в олимпийском Пхёнчхане - уменьшенной "копии" шоу с открытия Игр. Разница в том, что шоу на открытии Олимпиады так и не было показано вживую, а здесь все по-настоящему:

В этих ежедневных шоу над олимпийским парком принимают участие по 300 беспилотников. В шоу на открытии, напомним, был установлен мировой рекорд по числу одновременно управляемых коптеров - 1218 штук! Оно было показано в записи - вживую не удалось из-за каких-то логистических проблем:

В галерее - победители конкурса International Photographer of the Year 2017. Сегодня это категория "Природа" (вперемешку любители и профессионалы):