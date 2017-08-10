10 августа: Псы-сёрферы, рекорд с зубной щеткой и кошачья вилла

Доброе утро!

Ловите милоту дня. Тут рысенок мяукает как ваша Кошка Обыкновенная!

Рекорд с утренним колоритом)

25-летний Сандип Сингх из Индии побил рекорд на самое долгое вращение баскетбольного мяча на зубной щетке. Целых 53 секунды! Почти на семь секунд лучше, чем предыдущий рекордсмен:

Новости про всякие интересности!

Американец Крис Пул построил своим котам Коулу и Мармеладу лабиринт из 50 коробок. Это был подарок к 8 августа - Международному дню кошек. Кажется, котики остались довольны! Еще бы, целая картонная вилла:

Очередной краудфандинговый проект. На этот раз для тех, кто не может представить свою жизнь без хоккея. Знакомьтесь: SuperDeker Advanced Hockey Training System, небольшая «площадка», на которой шайба скользит словно по льду. SuperDeker можно использовать для совершенствования владения клюшкой. Кроме того, можно использовать устройство и в темноте — для этого в него встроены яркие красные светодиоды: нужно натренироваться видеть их периферическим зрением, чтобы в игре «чувствовать» шайбу на крюке, не смотря на нее. Тренироваться можно хоть дома!!! По словам разработчиков, SuperDeker создавался в течение 5 лет. Он включает в себя три режима тренировки; один из них — режим Hot Shot Mode — предназначен исключительно для профессиональных хоккеистов (светодиоды зажигаются лишь на 1 секунду). На данный момент на Kickstarter проект собрал уже около 50 000 долларов, при том что основатели стартапа заявляли о цели в $10 000. Предполагается, что поставки начнутся в ноябре текущего года.

В порту на севере Копенгагена появился мини-отель The Krane. Его переоборудовали из старого грузового крана, построенного в 1944 году. Пока еще отель официально не открыт, это случится чуть позже в 2017 году. В отеле есть отдельная спальня, рассчитанная на двух человек, спа-зона с джакузи, сауна, переговорная комната и несколько террас. Кабина башенного крана расположена на высоте 15 метров. Стоимость проживания в таком отеле составит 2,9 тысяч долларов (около 174 тысяч рублей) в сутки. Вы только посмотрите на эту ванную комнату!!!

Добавим немного космоса в повседневность. Например, посмотрим видео о том, как космонавты готовят утренний кофе. Спойлер: он не очень вкусный получается(

И идея для ОчУмелых ручек.

Если вы или кто-то из ваших родственников-знакомых-друзей фанатеет от "Звездных войн" (а такой человек обязательно есть рядом, даже если это не вы сами), то есть крутая идея. Можно легко собрать себе собственного R2-D2!

Понадобится обыкновенная елочная игрушка в виде шарика и распечатанные на принтере бумажные заготовки будущего R2-D2. Дальше надо лишь следовать указаниям из видео, и довольно быстро получится милая модель всем известного робота из «Звездных войн». Все необходимые заготовки даже не надо делать самому, их можно совершенно бесплатно скачать с сайта создателя видео, Дейва Хекса.

В сегодняшней галерее - фото с чемпионата по сёрфингу среди собак, который недавно прошел в Калифорнии. Такие соревнования там проводятся уже больше 10 лет.