блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
10 августа: Псы-сёрферы, рекорд с зубной щеткой и кошачья вилла

10 августа: Псы-сёрферы, рекорд с зубной щеткой и кошачья вилла

Доброе утро!

 

Ловите милоту дня. Тут рысенок мяукает как ваша Кошка Обыкновенная!

 

Рекорд с утренним колоритом)

25-летний Сандип Сингх из Индии побил рекорд на самое долгое вращение баскетбольного мяча на зубной щетке. Целых 53 секунды! Почти на семь секунд лучше, чем предыдущий рекордсмен:

 

Новости про всякие интересности!

Американец Крис Пул построил своим котам Коулу и Мармеладу лабиринт из 50 коробок. Это был подарок к 8 августа - Международному дню кошек. Кажется, котики остались довольны! Еще бы, целая картонная вилла:

 

Очередной краудфандинговый проект. На этот раз для тех, кто не может представить свою жизнь без хоккея. Знакомьтесь: SuperDeker Advanced Hockey Training System, небольшая «площадка», на которой шайба скользит словно по льду. SuperDeker можно использовать для совершенствования владения клюшкой. Кроме того, можно использовать устройство и в темноте — для этого в него встроены яркие красные светодиоды: нужно натренироваться видеть их периферическим зрением, чтобы в игре «чувствовать» шайбу на крюке, не смотря на нее. Тренироваться можно хоть дома!!! По словам разработчиков, SuperDeker создавался в течение 5 лет. Он включает в себя три режима тренировки; один из них — режим Hot Shot Mode — предназначен исключительно для профессиональных хоккеистов (светодиоды зажигаются лишь на 1 секунду). На данный момент на Kickstarter проект собрал уже около 50 000 долларов, при том что основатели стартапа заявляли о цели в $10 000. Предполагается, что поставки начнутся в ноябре текущего года.

 

В порту на севере Копенгагена появился мини-отель The Krane. Его переоборудовали из старого грузового крана, построенного в 1944 году. Пока еще отель официально не открыт, это случится чуть позже в 2017 году. В отеле есть отдельная спальня, рассчитанная на двух человек, спа-зона с джакузи, сауна, переговорная комната и несколько террас. Кабина башенного крана расположена на высоте 15 метров. Стоимость проживания в таком отеле составит 2,9 тысяч долларов (около 174 тысяч рублей) в сутки. Вы только посмотрите на эту ванную комнату!!!

 

Добавим немного космоса в повседневность. Например, посмотрим видео о том, как космонавты готовят утренний кофе. Спойлер: он не очень вкусный получается(

 

И идея для ОчУмелых ручек.

Если вы или кто-то из ваших родственников-знакомых-друзей фанатеет от "Звездных войн" (а такой человек обязательно есть рядом, даже если это не вы сами), то есть крутая идея. Можно легко собрать себе собственного R2-D2! 

Понадобится обыкновенная елочная игрушка в виде шарика и распечатанные на принтере бумажные заготовки будущего R2-D2. Дальше надо лишь следовать указаниям из видео, и довольно быстро получится милая модель всем известного робота из «Звездных войн». Все необходимые заготовки даже не надо делать самому, их можно совершенно бесплатно скачать с сайта создателя видео, Дейва Хекса.

 

В сегодняшней галерее - фото с чемпионата по сёрфингу среди собак, который недавно прошел в Калифорнии. Такие соревнования там проводятся уже больше 10 лет.

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
Автор: Администрация Myslo, вчера, в 06:04 +5
9 августа: Умная солонка, страшный будильник и совершенно жуткая колонка
9 августа: Умная солонка, страшный будильник и совершенно жуткая колонка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.