29 декабря: 10 фильмов для новогоднего настроения и малыш Йода, который любит слушать гитару

Доброе утро! До Нового года осталось три дня. Еще чуть-чуть, и новогодняя сказка постучится в нашу дверь. А пока мы ждем самое волшебное время в году, предлагаем почитать хорошие новости. Поехали!

Погода нынче странная, как и весь этот год. Сегодня в Туле днем пасмурно, до -8 градусов Цельсия. Ближе к вечеру и ночью на город сойдет дождь со снегом, а температура воздуха опустится до -5 градусов.

Что посмотреть, чтобы настроиться на хорошее в конце 2020 года. Собрали для вас 10 рождественских фильмов.

«Полярный экспресс»

Если вы не верите в Деда Мороза и вас не впечатляет 3D-мультипликация, гиперреалистичная графика «Полярного экспресса» заставит вас стать адептом и того, и другого. Правда, не гарантируем, что вам понравится жутковатый персонаж Тома Хэнкса. Сам же мультфильм рассказывает о мальчике, который в канун Рождества отправился прямо на Северный полюс.

«Кошмар перед Рождеством»

Когда-то «Кошмар перед Рождеством» был одним из эксцентричных фильмов Тима Бертона… Теперь же он стал новогодней классикой. Во?первых, путешествие Джека Скеллингтона из города Хэллоуина в город Рождества — это великолепная трогательная история, а во-вторых, этот мультфильм идеально подходит для создания праздничного настроения именно в конце осени: жуткий, мрачный сезон остается позади, а впереди — красивый праздник и каникулы!

«Эльф»

Благодаря фильму «Гринч — похититель Рождества» Джим Керри доказал одну вещь: мастодонты комедии и рождественская тематика отлично сочетаются друг с другом. Уилл Феррелл в роли рождественского эльфа это доказал — выходки Бадди не теряют наивного очарования и не надоедают, даже если посмотрел этот фильм тысячу раз. Идеальный вариант для совместного досуга детей и взрослых — разве можно не засмеяться, глядя на то, как взрослый мужик в костюме эльфа садится на шпагат на эскалаторе?

«Один дома»

Фильмы Джона Хьюза гарантирую хорошее настроение на Новый год всем и каждому. Маколей Калкин играет Кевина Маккалистера, маленького мальчика из очень большой семьи. Он загадывает желание, чтобы его семья исчезла — так и происходит. На Рождество Кевин остается один дома. Правда, его дом хотят обнести воры, поэтому мальчику приходится стать его единственным защитником.

«Рождественские каникулы»

Еще одна рождественская комедия Джона Хьюза. В главных ролях — Чеви Чейз и Беверли Д'Анджело, играющие супругов Грисуолд. На Рождество с героями случается непрерывная череда неудач, которые со стороны выглядят очень забавно.

A Christmas on Miracle Lake

Существует категория рождественских фильмов, которые начинаются максимально грустно. Но этот фильм вышел на новый уровень! Главный герой под Рождество приходит к пруду, на котором в детстве играл с другом, ныне покойным, но в этот раз пруд волшебным образом превращается в хоккейное поле. Очень мило и очень печально.

«Эта прекрасная жизнь»

«Эта прекрасная жизнь» — классика американских праздничных фильмов. Главный герой Джордж Бейли проходит череду испытаний, которые в конечном счете доказывают одну вещь: хорошие люди и события окружают нас даже в самые трудные времена.

«Необыкновенная история на Рождество»

Этот фильм рассказывает о жизни и творчестве Чарльза Диккенса. С момента публикации Оливера Твиста, принесшего оглушительный успех автору, прошло два года, а новые работы пока не предвидятся. Диккенс берется за «Рождественские истории», параллельно встречая прототипов своих персонажей. Очень трогательно, волшебно и самую чуточку психоделично.

«Чудо на 34-й улице»

Классика 1947 года, в которой главные роли исполнили Морин О’Хара и юная Натали Вуд. Они играют мать и дочь, приютивших в своем доме человека по имени Крис, который утверждает, что он и есть Санта-Клаус. Сьюзен (Натали Вуд) не верит в Санту, но по ходу фильма таинственный гость развевает ее скепсис.

«Джек Фрост» (1979)

Время идет, мода меняется, но покадровая анимация остается с нами, и это прекрасно. Сурок по имени Пит рассказывает историю о духе зимы, Джеке Фросте, который влюбляется в девушку по имени Элиза. С разрешения Деда Мороза Джек превращается в человека, чтобы быть вместе с Элизой. К сожалению, девушка попадает в беду, и, чтобы спасти ее, Джеку приходится пожертвовать своей сущностью. Так и получается, что в детских мультиках романтики больше, чем в романтических комедиях.

В конце 2020-го никаких итогов — только праздник! Команда Esquire решила окунуться в детство и вспомнить, наверное, самую новогоднюю песню из советских мультфильмов — «Расскажи, Снегурочка» из всеми любимого «Ну, Погоди!» в live-исполнении Монеточки и Шарлот. Чтобы наконец обрести новогоднее настроение, после нажатия кнопки play вам останется только достать мандарины и зажечь гирлянду на елке. Сегодня слушаем Монеточка Х Шарлот — «Расскажи, Снегурочка» (Live Esquire).

Режиссер сериала «Мандалорец» Роберт Родригес выложил в Twitter видео, как он играет на гитаре. А компанию ему составил малыш Йода.

«Вот рождественский подарок всем тем, кто спрашивал меня, каково это — тусоваться с малышом Йодой на съемках «Мандалорца», — написал режиссер.

Судя по тому, что мы видим в ролике, бэби-Йоде пришлась по вкусу музыка Родригеса.

Пользователи Twitter вдохновились увиденным и стали выкладывать свои варианты музыкального сопровождения видео. Грогу, по их версии, любит довольно разнообразную музыку.

На ролик с малышом Йодой, покачивающим головой в такт музыке, наложили композиции Бритни Спирс, Lil Nas X а также Карди Би и Megan Thee Stallion.

Зима — не самое удобное время для путешествий, поэтому далеко не все любители приключений знакомы с заснеженным видом чужих стран и городов. А ведь зима — она и в Африке зима. И увидеть далёкие уголки нашей планеты в самый сказочный сезон бывает очень интересно!

Чтобы сменить зимнюю картинку вашего привычного вида из окна, мы решили показать вам 16 заснеженных снимков из разных уголков планеты, чтобы вы могли ещё больше проникнуться красотой этого морозного времени года.

Хорошего дня и зимнего настроения!