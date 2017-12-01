1 декабря: Месяц новогоднего настроения объявляем открытым!

Доброе утро, друзья! С пятницей нас всех. И с первым днем зимы!

Зима - она пока только в календарях и в наших сердцах... По факту обещают аж плюсовую температуру и снег. Все же растает сразу, ну что за дрянь?! И так все выходные, невезуха:

Если зимнее настроение не идет к нам, мы сами пойдем к нему! А что может быть лучше, чем мысли о праздновании Нового года? Да только сам Новый год (ну или Рождество, если по-западному).

Предлагаем полюбоваться на декор Белого дома от первой леди США Мелании Трамп.

Тематика праздника в этом году звучит как «Дань традициям». Вот что по этому поводу сказала Мелания: "Как и для многих семей по всей стране, для нас очень важны традиции. Надеюсь, что, посетив Белый дом в этом году, люди почувствуют себя как дома во время праздников".

Да уж, очень по-семейному: в этом году в Белом доме установили в общей сложности 53 елки с 18 000 фонариками!!!

Главная елка находится в Голубой гостиной. Ее украсили золотыми и синими лентами с флагами всех штатов США.

К слову, в этом году будет отмечаться 200-я годовщина празднования Рождества в стенах резиденции президента. Поэтому всё должно пройти на высшем уровне!

Какая же красота получилось! Волшебство как оно есть:

Ну что, захотелось поскорее елку нарядить? =) Не отказывайте себе в этом удовольствии! Больше огоньков - лучше настроение!

Пятничная милота.

Одна из крупнейших в мире компаний по производству бурбона Jim Beam представила устройство JIM — «первый в мире умный графин» со встроенным голосовым ассистентом. Цифровой помощник бесполезен в повседневных задачах, но может ответить на вопросы об алкоголе и налить стакан виски по команде.

Графин является пародией на «умные» колонки вроде Amazon Echo и Google Home. Однако если спросить у JIM погоду, то помощник ответит, что «понятия не имеет, но погода точно подходит для того, чтобы насладиться бурбоном». Реплики озвучил правнук Джима Бима — Фред Ноэ, который занимает пост главного винодела завода.

Представители Jim Beam предупредили, что за полгода использования «3G возможности заканчиваются» и устройство становится обычным графином. Ограниченную партию JIM выставили на сайте производителя виски за 35 долларов (2 тысячи рублей), однако там уже нельзя его купить — товар распродан.

Сегодня в Туле важное событие: матч "Арсенал" - "Спартак". Стартовый свисток прозвучит в 19.30! С действующим чемпионом страны играем,это не хухры-мухры. Кроме того, матчи этих соперников в Туле всегда получались интересными и приятными для канониров. Вспомним драматичный поединок 9 апреля 2015 года, когда «Арсенал» Дмитрия Аленичева вырвал победу на последней минуте – 1:0 (Смирнов). Или заключительный тур сезона-2016/17, когда оружейники, которых возглавлял Сергей Кирьяков, разгромили свежеиспеченных чемпионов России. Уже на третьей минуте Расич вывел туляков вперед, в середине тайма Максимов удвоил результат. На перерыв команды могли уйти при крупном счете, но Расич не реализовал пенальти. И все же во втором тайме аргентинец оформил дубль, доведя дело до разгрома – 3:0. Ждем подвига и сегодня, а как же иначе!

- «Спартак» хороший раздражитель. При своих болельщиках дадим бой чемпиону, - подчеркнул настрой канониров Божович.

В честь такого события - пара новостей из "футбольного" мира:

На днях в Москве представили официальный плакат Чемпионата мира по футболу-2018. На постере в "советском" стиле изображен не слишком пропорциональный футболист Лев Яшин, который выступал за московское «Динамо» и сборную СССР. Он участвовал в четырёх чемпионатах мира, в том числе в 1970 году, и стал единственным в мире голкипером, получившим «Золотой мяч». Дизайнер Игорь Гурович объяснил, почему выбрал именно советский стиль для современного плаката: "Стилистика советского постконструкивистского плаката 1920-1930-х годов, её уникальный графический язык, новая свежая поэзия пластических образов стала во всём мире одним из самых важных и чтимых русских культурных кодов. Этот язык, безусловно, воспринимается во всём мире как русский. Поэтому, работая над плакатом, я очень хотел, вновь сделать этот язык современным и актуальным".

А на Кольцевой линии столичного метро торжественно запустили поезд, посвящённый Чемпионату мира по футболу-2018. На стенах состава, оформленного в официальных цветах чемпионата, разместили краткие справки и интересные факты из истории Чемпионатов мира по футболу ФИФА, архивные фотографии, полезную информацию о билетах на ЧМ-2018 и о талисмане мундиаля в России — волке по имени Забивака. Будете в Москве - не упустите возможность прокатиться!

Музыкальная пауза.

Призываем снег и зиму!

Если у вас есть домашние животные и вы решились наряжать елку в ближайшее время, то вот несколько идей, как защитить новогодние украшения от вандализма питомцев:

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