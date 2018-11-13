13 ноября: Санта-качок и Гослинг в шубе

Всем привет!

Прогноз погоды на сегодня: холодно, но очень позитивно!

Начнем с бодрящих фокусов!

Eric Chien стал чемпионом мира по фокусам на FISM World Championships 2018. И его выступление - это что-то невероятное. Смотрите сами (и не сломайте мозг!!):

А теперь милота.

Тигры - мама и детеныш - из Барнаульского зоопарка играют в снегу. Ну хоть где-то есть снег!

Кстати, для тигренка это первые в жизни сугробы. Но он, похоже, еще не разобрался, что снег - это весело:

Новости!

Накануне Райану Гослингу исполнилось 38 лет. Голливудского актера решили поздравить в редакции тюменского городского портала "Мой город". (Не спрашивайте почему, мы сами умираем от любопытства.) «Решили, что лучший подарок на день рождения Райана Гослинга — прогулка по лучшему городу Земли», — рассказали в редакции «Моего портала». Увы, лично актер за подарком не приехал, поэтому экскурсию по Тюмени «Мой портал» провел для его пластиковой копии. Стенд с изображением актера отнесли в исторический центр Тюмени и сфотографировали на фоне достопримечательностей: деревянных домиков на улице Дзержинского, дворца культуры «Нефтяник», набережной реки Туры. А чтобы картонный Гослинг не замерз, на него надели шубу и шарф. С прошедшим, Райан!

В Нидерландах 69-летний местный житель Эмиль Рательбанд обратился в суд с просьбой официально сменить его дату рождения с 1949 года на 1969 год. Голландец объяснил, что хочет получать больше откликов в Tinder - крупнейшем приложении для быстрых знакомств. «В наше время можно сменить имя и пол. Так что насчет возраста?» — заявил Рательбанд. Он описывает себя как «молодого бога» с телом 45-летнего мужчины. Суд города Арнем планирует вынести вердикт по этому делу примерно через месяц, но местные власти скептически относятся к просьбе Рательбанда, хотя тот и утверждает, что откажется от социальных выплат (читай - пенсии!!!!) в случае положительного решения. На фото - тот самый "молодой бог". Свайп вправо или влево?

До католического Рождества осталось каких-то полтора месяца, так что парад праздничных рекламных роликов уже стартовал. Компания Dodge, например, в этом году выпустила видео, в котором похвасталась фирменными санями для Санта-Клауса. И это не компьютерная графика: санки построены на базе автомобиля Dodge Challenger c 6,2-литровым компрессорным V8 мощностью 808 лошадиных сил от хардкорной модификации Hellcat Redeye. Мотор остался полностью функциональным, но передвигаться своим ходом сани не могут, так как колёса заменили на полозья. Однако при этом они оснащены выхлопной системой и семью посадочными местами. Роль Санта-Клауса специально для видеоролика исполнил американский рестлер и киноактёр Билл Голдберг:

Очень короткая, но впечатляющая музыкально-танцевальная пауза.

Якутская полиция сняла эпичный ролик к прошедшему недавно профессиональному празднику:

Отличная новость для фанатов полнометражных мультфильмов.

Pixar опубликовала первый тизер-трейлер анимационного фильма «История игрушек 4». По сюжету, ковбой Вуди, его друзья и новый герой по имени Форки отправляются в совместное путешествие, которое покажет, каким огромным может быть мир вокруг.

Создатели «Истории игрушек 4» обещают сделать мультфильм максимально глубоким и трогательным. Том Хэнкс, озвучивающий ковбоя Вуди, рассказал, что ему тяжело дались заключительные сцены новой картины — такими грустными и эмоциональными они получились. Его слова подтвердил и актер Тим Аллен, исполнивший роль Базза Лайтера — другого знакового героя «Истории игрушек».

В России фильм выйдет 20 июня 2019 года.

Хайяти Эврени, художник из Кипра, в своем творчестве вдохновляется комиксами, популярными интернет-мемами и реалиями нашего времени. В итоге рождаются переосмысленные шедевры мирового искусства: на старинных полотнах появляются Железный Человек и Бэтмен, Венера украшает свое тело татуировками, а герои классических произведений сталкиваются с реалиями 21-го века.