1 июня: «портал» из Литвы в Польшу и набор Lego из «Деревни дураков»

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Солнышко к нам вернулось. Сегодня в Туле малооблачная погода, а температура воздуха прогреется до +15 градусов.

В Вильнюсе и польском городе Люблин установили «порталы», которые позволяют местным жителям участвовать в прямых трансляциях между двумя городами. Об этом сообщается на сайте проекта Portal.

«Порталы», представляющие собой большие экраны, оснащены камерами. По задумке организаторов проекта они должны помочь людям из разных точек Земли «переосмыслить чувство единства».

Сотрудники Вильнюсского технического университета Гедиминаса, который стал технологическим партнером проекта, в качестве формы «портала» выбрали круг — известный научно-фантастический символ. Такая форма и минималистичный дизайн также должны сформировать образ города будущего.

Сейчас авторы инициативы работают над установкой «порталов», объединяющих Рейкьявик и Вильнюс, а также Вильнюс и Лондон. В дальнейшем организаторы планируют установить множество «порталов» по всему миру. Основная цель проекта — объединить представителей разных культур.

Феерическая джазовая импровизация в интерьерах фестиваля «Боль». The RIG самодостаточен и состоятелен и без лестных сравнений. Сегодня слушаем The RIG (Russian Improv Group) – Defender.

Художник из Петербурга Артем Бизяев, создавший концепты наборов Lego по мотивам славянских сказок и с автозаком и протестующими, представил идею конструктора, вдохновленную рубрикой «Деревня дураков» украинского скетч-шоу «Каламбур».

Петербуржец показал в соцсетях, как бы выглядели Lego-версии Мужика, Бабы, Морячка-дурачка, медведя Миши и даже пчелы. Художник также воссоздал кухню из избы героев и бутылку самогона, без которого не обходилась почти ни одна серия.

«Это старая добрая история, все ее любят, и я ее люблю. <…> Я в принципе собираю Lego-наборы по мотивам русской культуры. Да, это вполне себе русский код, наш культурный бэкграунд», — рассказал Бизяев «Подъему».

Бизяев стал известен благодаря участию в проекте Lego Ideas. Он представил концепцию набора с Бабой-ягой, Василисой Прекрасной, котом Баюном и избушкой на курьих ножках. Всего за 16 часов идея набрала 10 тысяч голосов пользователей, необходимых для того, чтобы компания рассмотрела предложение. Итоги пока не подведены.

Каждый хозяин считает, что его питомец достоин всего самого лучшего — иногда даже целого портрета. В таком случае можно или нанять художника, который умело и точно перенесёт всё очарование и пушистость любимца на холст, или сделать всё самому. При любом варианте у вас на руках окажется шедевр, который не стыдно повесить на стену почета в доме. Ну и не стоит забывать о восторгах, которые такой рисунок вызовет у самой модели.

Хорошего дня и цветного настроения!