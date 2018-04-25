25 апреля: Сакура из кубиков и оркестр укулеле

Доброе утро! На этой неделе поговорочка "среда пришла - неделя прошла" не актуальна...

А тут еще и этот прогноз погоды. Синоптики говорят, что дождь теперь наш спутник до воскресенья. Ну хоть нет уже такого холода, как в начале недели:

Начнем этот день с мультика! Подборка весенних сюжетов Simon's Cat - это то, что "доктор прописал". Принимать без ограничений!

А кому рекорд?

Встречаем: самая большая сакура, сделанная из LEGO! 4,38 метров в высоту, 5,42 метров в длину и 4,93 метров в ширину - более 800000 кусочков LEGO понадобилось, чтобы создать эту красоту:

Дерево построила команда из Чехии, а появилось оно, понятное дело, в Японии - там, где цветение сакуры возведено в культ.

На дереве висят фонарики из LEGO, которые горят по вечерам.

Процесс строительства и установки сакуры из LEGO объединили в увлекательный таймлапс:

Новости!

Кошмары становятся явью: в начале июня Ольга Бузова откроет собственный ресторан на Цветном бульваре. Называться заведение будет BUZfood. «Мы с командой профессионалов (а других рядом со мной и не бывает ????) тщательно проработали концепцию проекта и его меню, остановившись на не только быстрой, но и полезной еде! ?????? В меню будут различные салаты, горячее и напитки, которые мы будем делать по фирменным рецептам???? Сейчас в ресторане в самом разгаре идет ремонт и уже через пару месяцев мы откроем двери ??», - рассказала Бузова в своем инстаграме. Самое ужасное, это что на сайте будущего ресторана есть кнопка "франчайзинг". А значит, эта зараза может появиться и в других регионах России (oh, no).

Музыкальный сервис Spotify создал масштабную рекламную кампанию для продвижения выставки памяти Боуи “David Bowie Is”, которая проходит в Нью-Йорке, в Бруклинском музее. Spotify украсил станцию метро Бродвей-Лафайет изображениями Дэвида Боуи (выбрана именно эта станция, потому что Боуи некоторое время жил поблизости) и выпустил 250 тысяч транспортных карт с изображением Боуи. Компания продвигает свой сервис, размещая на плакатах цитаты Боуи и ссылки на его песни, которые ведут на Spotify. Также сервис запустит на своей платформе Spotlight спецпроект «Истории Дэвида Боуи» о его жизни и работе. Кампания продлится до 13 мая 2018 года.

Крупнейшая в мире статуя Иисуса Христа в Польше (52 метра в высоту!) начала раздавать интернет. Внутри короны на высоте 50 метров установили передатчики, обеспечивающие соединение всей округе. Увы, никаких официальных комментариев от властей и церкви получить не удалось. Только представитель интернет-провайдера подтвердил, что передатчики нужны для раздачи сети, в том числе ближайшим деревням. Он отказался раскрывать детали договора, но добавил, что местному приходу интернет нужен для системы видеонаблюдения и их соглашение полностью законно. Да будет интернет!

Музыкальная пауза!

А вы знали, что в Великобритании есть укулеле-оркестр, который выступает уже больше 30 лет? Укулеле - это такая крошечная гавайская гитара (пардон, если вдруг укулелистов обижает такое определение). Итак, легкий экскурс в мир "бритиш укулеле":

Специально для киноманов и фанатов комиксов - новый трейлер!

Студия Sony Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли. В отличие от первого трейлера, в новом наконец показали Венома — инопланетное существо, вселившееся в журналиста Эдди Брока:

Фильм выйдет в прокат в октябре этого года. Ждем?

В галерее - забавные зверята художника Dainius Šukys. Некоторые из них выглядят так, как будто только что узнали, что суббота на этой неделе РАБОЧАЯ!)