30 июля: нашлись настоящие Спанч Боб и Патрик и даешь занятия по киберспорту во все вузы!

Доброе утро! Вот так незаметно заканчивается второй летний месяц. А еще и быстро пролетела рабочая неделя. Но не время унывать, а нужно читать только хорошие новости.

А еще делитесь в комментариях, поедете ли вы на море в последнем летнем месяце или вы уже там побывали?

О погоде на выходных. Сегодня в Туле пройдет дождь, а воздух прогреется лишь до +25 градусов. В субботу – малооблачно и до + 27 градусов, а в воскресенье обещают кратковременные небольшие дожди и столбики термометров до +29 градусов.

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили пару морских животных, похожих на главных героев мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Их заснял дистанционно управляемый аппарат Okeanos Explorer в ходе изучения глубоководных районов у восточного побережья Северной Америки. Об этом сообщает Business Insider.

Морская губка рода Hertwigia и морская звезда рода Chondraster находились рядом друг с другом на глубине 1885 метров, на склоне подводной горы Retriever seamount в 322 километрах к востоку от Нью-Йорка.

Существует более 8500 видов губок, но все они мало похожи на мультипликационного Спанч Боба. Найденная морская губка рода Hertwigia необычна своим ярко-желтым цветом — обычно глубоководные губки имеют оранжевую или белую окраску, которая помогает им не привлекать к себе внимание в условиях слабого освещения.

Обнаруженная морская звезда рода Chondraster более типична — они бывают белыми, темно-розовыми или светло-розовыми, как в этом случае. Губки составляют часть их рациона, так что «Патрик», скорее всего, подобрался так близко к «Спанч Бобу» ради утоления голода, а не из дружеских чувств.

Дуэт мечты, сотворивший умилительный и оптимистичный гимн о простейших истинах. Сегодня слушаем IOWA и Елка «Яблоко».

Правительство предложило к концу 2022 года ввести в некоторых российских вузах образовательные программы в области киберспорта, пишут РБК и «Коммерсант» со ссылкой на «дорожную карту» «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Речь идет о курсах по анализу данных, разработке компьютерных игр и изучению технологий для создания фильмов и другого контента. Идею предложил «Ростелеком» — в компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы. Образовательные программы по подготовке разработчиков игр на фоне нарастающего дефицита кадров в этой области будут востребованы, считают участники игрового рынка и вузы.

Гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский считает внедрение киберспортивных дисциплин в образовательную систему «ответом на запрос общества». По его словам, господдержка позволит не только обеспечить новыми кадрами IT-индустрию, но и повысить ее конкурентоспособность, в том числе в глазах инвесторов. Разработчики инициативы подчеркивают, что киберспорту обучают мировые вузы: например, в Калифорнийском университете в Беркли, Флоридском и Нью-Йоркском университетах преподают курсы по игре StarCraft.

Из документа следует, что на программу будет выделено 17,6 млрд рублей до 2024 года, из них 8,6 млрд рублей — из федерального бюджета.

Что может быть лучше, чем фотография вашего питомца, на 50% состоящая из милоты и на другие 50% — из дурашливости? Только рисунок, сделанный на основе этого снимка! Но такое дело можно доверить только профессионалу — например, Эркюлю Ван Вулфвинклю. Правда, есть одно «но» — Эркюль делает рисунки в своем собственном стиле, который выглядит так, будто рисовать он и не умеет вовсе. Однако это не мешает ему создавать настоящие шедевры, от которых сходят с ума его подписчики. В паблике художника 90 тысяч подписчиков, которые встречают каждую новую работу маэстро щедрым дождем из лайков.

Хорошего дня и вдохновленного настроения!