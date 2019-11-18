18 ноября: Галустян запел, железный человек пролетел над Англией, а магазин сделал необычный подарок

Доброе утро! Этот понедельник должен стать поистине волшебным, ведь сегодня отмечается День рождения Деда Мороза. И тут вспомнилось кстати, что до Нового года осталось всего полтора месяца.

В ближайшие пять дней заметно похолодает. В среду выпадет снег, а по вечерам ожидаются заморозки до -11.

Жаль, у нас нет такой штуки для защиты от непогоды.

Крутой кинетический павильон, который реагирует на погоду. Если идет дождь и гремит шторм, то павильон накроет вас своими "крылышками" ?? pic.twitter.com/BNNk1LyMXA — Архитектура з котами (@Archicatz) October 20, 2019

Раз уж сегодня день волшебников поговорим об одном очень виртуозном британском изобретателе. Создатель костюма «железного человека» Ричард Браунинг побил свой собственный рекорд. Его реактивный костюм не только уверенно летает по улицам города, но и разгоняется до 137 км. Скоро изобретатель планирует запустить массовое производство таких костюмов.

#РИА_Видео

Британский изобретатель Ричард Браунинг побил собственный рекорд скорости. Теперь с помощью его реактивного летательного костюма можно разогнаться до 137 километров в час! Уже совсем скоро изобретатель запустит массовое производство снаряжения. pic.twitter.com/3cC5ZpmAUv — РИА Новости (@rianru) November 17, 2019

Волшебство – это еще и добрые дела. Бразильский магазин техники подарил два планшета школьнику, который делал домашнее задание на выставленных в продажу устройствах. Все началось с того, что странный видеоролик попал в сеть. На нем видно, как школьник решает на планшете свои задачки с разрешения менеджеров. В Бразилии очень дорогая связь, а в школе на 278 учеников доступны всего 2 планшета. В сети ролик набрал бешеную популярность, и компания Samsung приняла решение сделать мальчику такой подарок.

Kid has no internet access, goes to shopping mall to use tablet to do school homework. Praise the guys at the store that let him use it whenever he needs pic.twitter.com/coXGOl8q12 — Addicted to Viral (@AddictedViral) November 11, 2019

Парень разыграл всю свою семью с помощью кружки-обманки. Сначала он разыграл мать, сделав вид, что, выливает на нее пенное, на самом деле кружка была пуста. Позже он налил туда воды и дал ее матери, которая тоже решила разыграть мужа. Но в этот раз что-то пошло не так.

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Михаила Галустяна. За выходные он набрал более 2 миллионов просмотров в Youtube.

В галерее сегодня завораживающие снимки из профиля @nasa.