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Утро в Туле
18 ноября: Галустян запел, железный человек пролетел над Англией, а магазин сделал необычный подарок

18 ноября: Галустян запел, железный человек пролетел над Англией, а магазин сделал необычный подарок

Доброе утро! Этот понедельник должен стать поистине волшебным, ведь сегодня отмечается День рождения Деда Мороза. И тут вспомнилось кстати, что до Нового года осталось всего полтора месяца.

 

В ближайшие пять дней заметно похолодает. В среду  выпадет снег, а по вечерам ожидаются заморозки до -11.

Жаль, у нас нет такой штуки для защиты от непогоды.

 

Раз уж сегодня день волшебников поговорим об одном очень виртуозном британском изобретателе. Создатель костюма «железного человека» Ричард Браунинг побил свой собственный рекорд. Его реактивный костюм не только уверенно летает по улицам города, но и разгоняется до 137 км. Скоро изобретатель планирует запустить массовое производство таких костюмов.

 

Волшебство – это еще и добрые дела. Бразильский магазин техники подарил два планшета школьнику, который делал домашнее задание на выставленных в продажу устройствах. Все началось с того, что странный видеоролик попал в сеть. На нем видно, как школьник решает на планшете свои задачки с разрешения менеджеров. В Бразилии очень дорогая связь, а в школе на 278 учеников доступны всего 2 планшета. В сети ролик набрал бешеную популярность, и компания Samsung приняла решение сделать мальчику такой подарок.

 

Парень разыграл всю свою семью с помощью кружки-обманки. Сначала он разыграл мать, сделав вид, что, выливает на нее пенное, на самом деле кружка была пуста. Позже он налил туда воды и дал ее матери, которая тоже решила разыграть мужа. Но в этот раз что-то пошло не так.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим новый клип Михаила Галустяна. За выходные он набрал более 2 миллионов просмотров в Youtube.

 

В галерее сегодня завораживающие снимки из профиля @nasa.

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Автор: Администрация Myslo
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