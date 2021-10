14 октября: новая детская книга от Джоан Роулинг и месячный детокс от новостей в открытом море

Доброе утро! Начинаем новый день с порции хороших новостей. Поехали!

Что-то мокрое с неба капает. Сегодня в Туле дождь, а воздух в городе прогреется до +9 градусов.

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг выпустила новую детскую книгу. Она получила название «Рождественский поросенок» (The Christmas Pig), сообщается на сайте британской сети книжных магазинов Waterstones.

12 октября писательница представит произведение на презентации в Лондоне, где также пообщается с читателями. Книга расскажет о семилетнем Джеке. По сюжету мальчик отправляется в неизведанную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. На этом пути его ожидают невероятные приключения и трудные испытания.

Роулинг написала «Рождественского поросенка» во время локдауна, при этом идея произведения пришла к ней еще десять лет назад. Книга была вдохновлена игрушечными поросятами ее сына Дэвида. «Это история о том, как заблудиться и найтись, о любви и о том, что навсегда остается с нами и что проходит. Эта книга также о надежде и выносливости», — рассказывала писательница.

Книга одновременно вышла на 35 языках, включая русский. В России она уже поступила в продажу, пишет ТАСС. Переводчиком выступила Александра Глебовская, известная адаптациями романов Умберто Эко.

Без лишних слов сегодня слушаем Everyone You Know – Just For The Times.

Двое граждан Соломоновых Островов Ливае Нанджикана и Джуниор Колони провели 29 дней в открытом море и проплыли более 400 километров после того, как у них перестал работать GPS-навигатор. Мужчин спасли у побережья Папуа — Новой Гвинеи. Об этом сообщает Solomon Islands Broadcasting Corporation.

3 сентября Нанджикана и Колони отправились в плавание на одноместной моторной лодке. Мужчины собирались проплыть 200 километров по уже знакомому им маршруту до острова Новая Джорджия. Однако через несколько часов пути начались сильный дождь и ветер, из-за чего путешественники потеряли из виду свой ориентир — береговую линию.

«Когда наступила непогода, было плохо, но стало еще хуже и страшнее, когда разрядился навигатор. Мы не могли увидеть, куда плывем, поэтому просто решили заглушить двигатель и подождать, чтобы сэкономить топливо», — рассказал Нанджикана.

Следующие 29 дней они питались только подготовленными для поездки апельсинами, кокосами, найденными в море, и дождевой водой, собранной куском холста. 2 октября они приплыли к берегу острова Новая Британия, где заметили рыбака.

«Мы не знали, где находимся, но не ожидали, что окажемся в другой стране», — сказал Нанджикана. Мужчины были настолько слабы, что по прибытии на остров их пришлось нести в ближайший дом. При этом Нанджикана даже сумел найти положительные стороны в этой ситуации: «Я понятия не имел, что происходит, пока был там. Я не слышал ни о ковиде, ни о чем-то еще. Очень жду возвращения домой, но думаю, что это был хороший перерыв от всего».

Сейчас мужчины временно поселились у местного жителя и прошли обследование в больнице. Власти Соломоновых Островов уже занимаются возвращением своих граждан.

Чем только ни привыкли удивлять своих хозяев домашние питомцы! То уснут в забавной позе, то придумают новую шалость, а иногда и вовсе выкинут такой номер, что ему не найти подходящего объяснения. В таких-то случаях люди и привыкли говорить о том, что их любимец попросту сломался, ведь иной причины их странным позам и смешным выражениям мордочек придумать довольно сложно. И надо ли над этим думать, когда можно просто насладиться этой забавной картиной!

Хорошего дня и ровного настроения!