26 августа: снимаем стресс с помощью зомби и устраиваем большой фонтан из колы и соды
Доброе утро! Как настроение? Мы подготовили для вас несколько хороших новостей, чтобы сделать ваше утро еще лучше.
Не забывайте зонтик! Сегодня синоптики обещают, что целый день будут идти небольшие дожди. А температура воздуха прогреется до +19 градусов.
Японская продюсерская компания Scare Squad придумала необычный способ отвлечься от вызванного пандемией коронавируса стресса. Жители Токио теперь могут полежать в гробу в окружении зомби и послушать страшные истории, сообщает Reuters.
В качестве гроба организаторы используют в темном помещении двухметровый бокс с прозрачными пластиковыми щитами, чтобы поддержать социальное дистанцирование во время пандемии. Пока клиент лежит внутри, за ним «охотится» переодетый в зомби актер с бензопилой.
«Пандемия вызывает стресс, и мы надеемся, что люди смогут немного расслабиться, если хорошенько прокричатся», — говорит одна из организаторов шоу. Само представление длится 15 минут и стоит 800 иен (около 560 рублей). Посетить его можно в зале отдыха одного из автобусных вокзалов в Токио.
Идея такого шоу появилась после того, как многие актеры, выступающие в тематических парках, остались без работы из-за отмены развлекательных мероприятий. К тому же и самим японцам теперь сложнее найти место для отдыха и расслабления.
Клип Brown Skin Girl с третьего визуального альбома Бейонсе Black Is King стал доступен отдельно на платформе YouTube. Ранее видео можно было посмотреть только в составе альбома на стриминговом сервисе Disney+.
В клипе снялись дочь Бейонсе Блу Айви, лауреат «Оскара» актриса Люпита Нионго, бывшая коллега певицы по группе Destiny’s Child Келли Роуленд и модель Наоми Кэмпбелл. Имена девушек также упоминаются в тексте песни, а Блу Айви поет ее последние строки. Сегодня слушаем Бейонсе - Brown Skin Girl.
Российский блогер Mamix поставил перед собой амбициозную задачу — сделать самый большой фонтан из газировки. Он подробно рассказал обо всех этапах подготовки на своем YouTube-канале.
По словам Mamix, история этого эксперимента началась более четырех лет назад, а на его реализацию пришлось потратить 700 тысяч рублей и 10 тысяч литров Coca-Cola, которые смешали с уксусом и содой. На газировку ушло 446 тысяч, уточнил блогер.
Подходящую для эксперимента бочку, из которой в дальнейшем будет извергаться фонтан газировки, нашли на свалке: ржавую, дырявую, с мусором внутри, но зато прочную. Через два дня ее отреставрировали и привели в подходящее состояние.
Закупив колу, уксус и соду, команда экспериментаторов отправилась в поле, где планировала провести опыт. На месте газировку из бутылок перелили в синие бочки, которые были нужны, чтобы из колы раньше времени не вышел газ. Позже их содержимое перелили в отреставрированную бочку. Сверху на нее поставили емкость с содой, на вершине располагалась длинная труба, через которую газировка должна была выйти наружу.
И после некоторых неувязок эксперимент все же завершился успехом: его участников облил фонтан из колы, самый большой в мире, как они утверждают.
Если вам не по душе скучные и безликие предметы интерьера, то рекомендуем не проходить мимо различных барахолок и гаражных распродаж. Ведь именно там можно найти вещи, что называется, «с душой». Порой они выглядят довольно странно, зато как оригинально. Люди частенько делятся своими находками в интернете, и мы собрали для вас самые любопытные в нашей галерее.
Хорошего дня и прекрасного настроения!