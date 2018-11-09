9 ноября: Промрадуга, сальная скульптура и котик-повар

Доброе утро! Всех с пятницей! Вот вроде неделя рабочая хоть и короткая была, а тянулась как обычная… У кого еще так?

На выходных откроется еще один кинофестиваль, а ещё вас ждет путешествие в эру динозавров, многообразие космической музыки, дефиле фитнес-моделей и яркий спектакль с Анной Ардовой. Подробнее обо всех тульских событиях 9−11 ноября — в нашем специальном обзоре!

Погоду на уик-энд обещают довольно неплохую (для ноября). В воскресенье, кажется, будет первый «минусовой» день в сезоне, да?

Идеальное видео для того, чтобы взбодриться. Настоящий триллер с хэппи-эндом!

Медвежонок взбирается по заснеженному склону к матери, раз за разом срываясь вниз... Сердце падает в пятки от волнения за малыша:

Кстати, видео было снято в Магаданской области ещё 19 июля, однако стало популярным только в ноябре после публикации на ViralHog.

А теперь капелька красоты.

Смотрите, в Китае придумали машину для производства радуги!!!

(на самом деле это, конечно, машина для орошения улиц. Но кто запрещает нам помечтать?!)

Новости.

В Красноярске для фестиваля «День Сибирского подворья» сделали тридцатикилограммовую скульптуру из сала. В виде числа «80» — в честь 80-летия района, где проходило мероприятие. На изготовление скульптуры ушло 20 булок хлеба, она состояла из 800 маленьких бутербродов. «Комсомольская правда» отмечает, что скульптуру, получившую название «салбургер», посетители фестиваля съели за несколько часов.

Парижский музей Ива Сен-Лорана объединился с производителем игрушек Mattel и приодел кукол Барби в одежду, прославившую дом Yves Saint Laurent. Приобрести кукол самой редкой «Платиновой коллекции» в фирменных футлярах с портретом модельера можно только через посредников — доставки в Россию на международном сайте Mattel нет. Итак, встречайте: Барби в жакете в стиле сафари, вечернем платье Paris Rose и платье «Мондриан», $150 за куклу.

Китайское государственное агентство «Синьхуа» показало виртуального телеведущего, созданного с помощью искусственного интеллекта. Прототипом для ведущего стал настоящий сотрудник агентства. С помощью машинного обучения у виртуального телеведущего появилась реалистичная мимика и речь, он обучается, просматривая выпуски новостей. Над этим проектом «Синьхуа» работали вместе с поисковой компанией Sogou. Сейчас виртуальный ведущий может читать новости на английском и китайском языке, он будет работать вместе со своими реальными коллегами.

Бодрая музыкальная пауза.

И для тех, кто уже посмотрел нашумевшую "Богемскую рапсодию", и для тех, кто только собирается выбраться в кино. Эволюция группы Queen 1975-1981:

Отличная новость для фанатов мультиков!

Вышел первый трейлер мультфильма «Тайная жизнь домашних животных 2». В кино с 30 мая!

Галерея к завтраку!

Косплей, еда и кошки — три типа самых популярных постов в интернете. Объединив их, получите инстаграм Ри Мацуи, которая не ограничивает себя в однообразной еде и фотографирует своего кота Маро в поварских колпаках и других нарядах. Похоже, нравится это не только десяткам тысяч подписчиков, но и ему.