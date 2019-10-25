25 октября: бесплатный свет для шумных, скульптуры из пней и птичьи смс

Пожалуй, самое доброе утро этой недели. Вот и пятница, господа! Пока вы мысленно переноситесь в пятничную вечеринку и уже мечтаете наконец-то выспаться, мы повышаем градус настроения утренним позитивом.

В ближайшие три дня погода переменчива. Сегодня прогноз обещает солнышко, а вот в субботу-воскресенье будет типичная октябрьская погода.

Немного о планах на выходные. Джаз, рейв, поэзия, открытие нового сезона «Барабана» и море музыки — вот такие планы на ближайшие три дня. И еще, подготовьте костюм в стиле сериала Breaking Bad. Подробнее о том, зачем он вам пригодится, читайте в нашем традиционном обзоре.

Начнем день с красоты. Скульптор из Рима Андреа Гандини превращает пни в произведения искусства. Его работы стали местной достопримечательностью.

Степная орлица разорила сибирских ученых из-за того что отправляла орнитологам смс из-за границы. Казус случился, когда ученые отслеживали перелет пернатых хищников. К каждой птице прикреплен специальный датчик, который собирает информацию о перемещении птиц и отправляет данные по смс. Но, птица в последний момент сменила направление полета и отправилась в Иран, откуда и продолжали поступать смс с учетом роуминга. Из-за этого бюджет исследования быстро закончился.

А тем временем филиппинские студенты придумали, как превращать шум в электричество. Устройство внешне похожее на звуковую колонку работает как аккумулятор, накапливая энергию.

При шуме 140 децибел устройство обеспечит 5-ваттную светодиодную лампочку электроэнергией на целую ночь. Многие интернет - пользователи считают, что разработка не имеет большого потенциала ни для экономики, ни для экологии.

В качестве музыкальной паузы послушаем песню из нового альбома Дельфина.

В галерее сегодня снимки жителей океанских глубин из профиля @ oceana, посвященного защите океана.