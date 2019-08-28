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Утро в Туле
28 августа:ох уж эти животные!

28 августа:ох уж эти животные!

Доброе утро! К среде все уже успели войти в рабочий ритм, а тем временем до конца недели осталось совсем немного. Желаем, чтобы этот день прошел легко.

 

За окном сегодня солнечно, правда, похолодало. Одевайтесь теплее.

 

Забавный случай произошел недавно на футбольном матче в Бразилии. Все шло довольно обычно, до тех  пор как в середине игры на поле не  выбежала собака.

 

 

Еще один представитель братьев наших меньших случайно совершил со своей хозяйкой злую шутку. Котенок отправил интимные фото своей хозяйки, причем не бойфренду, а продавцу автомобиля, с которым девушка накануне договорилась о сделке.

На снимках девушка была запечатлена топ лес. Инцидент произошел, после того как девушка договорилась с продавцом о покупке Audi A3 и бросила телефон на кровать. Котенок решил поиграть с ним и случайно отправил фото. Девушка попыталась извиниться перед собеседником, но тот перестал выходить на связь.

 

Странный инцидент недавно произошел с пчёлами в Индии. Рой выбрал себе необычное место для дома – «пятую точку» проезжавшего мимо водителя. Мужчина понял, что происходить что-то странное по пути в гараж, когда услышал жужжание пчёл. На задней части джинсовых брюк он увидел почти сформировавшийся улей во главе с главной маткой.

После тщетных попыток сдвинуть рой пчел, мужчина догадался поискать и вытащить пчелиную королеву и переместить ее в контейнер. После этого рой улетел.

 

В качестве музыкальной паузы посмотрим музыкальную пародию на песню Полины Гагариной «Обезоружена». Всем, кому звонит жена, посвящается

 

В галерее сегодня  удивительные кадры из профиля фотографа Cole Rise.

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